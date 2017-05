Avis aux médias - Son Excellence Mme Sharon Johnston assistera au gala des Prix des champions de la santé mentale







OTTAWA, le 1er mai 2017 /CNW/ - Dans le cadre de la Semaine de la santé mentale (du 1er au 7 mai), Son Excellence Mme Sharon Johnston assistera au 15e gala des Prix des champions de la santé mentale. L'évènement se déroulera le mercredi 3 mai 2017, à 19 h, au Centre Shaw (Salle du Canada 1), à Ottawa.

Durant le dîner du gala, Son Excellence prononcera un discours et remettra le Prix Sharon Johnston pour la jeunesse des Champions de la santé mentale à Mme Lauren Whiteway de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Cette jeune femme atteinte d'une forme d'anxiété sévère qui la rend incapable de parler dans certaines situations est devenue une ardente défenseure de la santé mentale.

À propos du Prix Sharon Johnston pour la jeunesse des Champions de la santé mentale

Ce prix est remis à un Canadien de 21 ans et moins qui a fait preuve de leadership dans sa communauté en faisant la promotion de la santé mentale ou de la sensibilisation aux maladies mentales. Le prix peut aussi être décerné à un organisme qui offre des services aux jeunes. Le prix a été renommé en 2015 en l'honneur de Son Excellence Mme Sharon Johnston pour son travail dans le but de soutenir et d'aider les Canadiens qui vivent avec un problème de santé mentale.

À propos des Prix des champions de la santé mentale

Les Prix des champions de la santé mentale rendent hommage aux personnes et aux organismes dont les contributions exceptionnelles ont fait avancer la cause de la santé mentale au Canada au cours de la dernière année. Organisé par l'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM), l'évènement réunit des décideurs politiques, des chefs d'entreprise, des membres des médias nationaux, des commanditaires et d'autres intervenants. Pour en savoir davantage sur les récipiendaires de 2017, visitez www.camimh.ca/fr/.

