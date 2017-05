Le ministre Laurent Lessard entame le décompte pour le dévoilement de la politique de mobilité durable







QUÉBEC, le 1er mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. Laurent Lessard, a profité de sa rencontre de vendredi avec les organismes intéressés par la mobilité durable pour entamer le décompte pour le dévoilement de la première politique de mobilité durable au Québec.

Dans son dernier budget, le gouvernement du Québec faisait part de son intention de se doter d'ici un an d'une politique de mobilité durable. Le ministre a donc profité d'une rencontre avec les représentants des organismes intéressés par la mobilité durable pour discuter de leur engagement dans l'élaboration de cette politique.

Organismes

Vivre en ville

Équiterre

Fondation David Suzuki

Transport 2000

Switch, Alliance pour une économie verte

Conseil du patronat du Québec

Transit, Alliance pour le financement du transport collectif au Québec

Afin de souligner l'engagement du gouvernement, un décompte a été ajouté sur le site Web du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports à l'adresse suivante : https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/Pages/default.aspx.

Citation :

« Le gouvernement a fait des transports collectifs et de la mobilité durable des priorités dans son dernier budget. Nous sommes convaincus que, en investissant dans ce secteur, nous stimulerons la création d'emplois en offrant à la population des emplois de qualité et des options à la congestion routière. Doter le Québec, d'ici un an, de sa première politique de mobilité durable couvrant les déplacements de personnes et de marchandises et tous les modes de transport en complémentarité avec les interventions sur le réseau routier est un signal clair de notre détermination à améliorer les transports au Québec », a souligné le ministre Lessard.

