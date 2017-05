Mohawk Industries annonce des résultats record au premier trimestre







CALHOUN, Géorgie, le 1 mai 2017 /PRNewswire/ -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE : MHK) a annoncé aujourd'hui un bénéfice net record de 201 millions USD pour le premier trimestre 2017, et un bénéfice par action (BPA) après dilution de 2,68 USD, soit une hausse de 16,5 % par rapport à l'exercice précédent. Hors charges de restructuration, d'acquisition, et autres charges, le bénéfice net a atteint 203 millions USD, pour un BPA de 2,72 USD, soit une augmentation de 14 % par rapport au BPA ajusté du premier trimestre de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires net du premier trimestre 2017 a atteint 2,22 milliards USD, soit une hausse de 2 % par rapport au premier trimestre déclaré à l'exercice précédent, ou une augmentation de 4 % sur une base à nombre de jours et à taux de change constants. Au premier trimestre 2016, le chiffre d'affaires net avait atteint 2,17 milliards USD, le bénéfice net s'élevant à 172 millions USD, pour un BPA de 2,30 USD. Hors charges de restructuration, d'acquisition, et autres charges, le bénéfice net s'était élevé à 177 millions USD, pour un BPA de 2,38 USD.

Commentant la performance de Mohawk Industries au cours du premier trimestre, Jeffrey S. Lorberbaum, président et PDG, a déclaré : « Notre chiffre d'affaires et notre bénéfice par action a atteint des records au premier trimestre en termes de volumes, de mix et de productivité, en ajoutant environ 60 millions USD au bénéfice d'exploitation. Notre marge d'exploitation trimestrielle a augmenté pour atteindre 12,4 %, soit une amélioration de 110 points de base par rapport à l'exercice précédent, ce qui équivaut au résultat le plus élevé pour un premier trimestre dans toute l'histoire de la société. Notre chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté comme prévu, les performances du segment Revêtement de sol Amérique du Nord et Reste du monde ayant surpassé celles du segment Céramique mondiale sur une base à nombre de jours et à taux de change constants. Cette année à travers le monde, nous prévoyons d'investir plus de 750 millions USD afin d'étendre notre production dans la plupart des catégories de produits. En outre, nous entrons actuellement sur les marchés européens des dalles de moquette et des plans de travail, ainsi que sur le marché russe des feuilles de vinyle. Au mois d'avril, nous avons finalisé l'acquisition de deux fabricants de petites céramiques en Europe, ainsi que d'une usine de polymérisation de nylon pour les moquettes aux États-Unis ; au mois de mai, nous prévoyons l'achat d'une mine destinée à nos opérations de céramique aux États-Unis. Nous procédons actuellement à de nombreuses augmentations tarifaires au sein de notre portefeuille, qui devraient couvrir nos coûts de matériaux au troisième trimestre.

« Au cours du trimestre, le chiffre d'affaires de notre segment Céramique mondiale a augmenté d'environ 2 %, tel que déclaré et sur une base à nombre de jours et à taux de change constants. Le bénéfice d'exploitation du segment a augmenté d'environ 16 % tel que déclaré, pour atteindre une marge de 15 %. Au cours de la période, le taux de croissance a diminué en raison des ajustements de stocks des clients et des transitions de produits reportées en Amérique du Nord, de mauvaises conditions météorologiques en Russie et en Europe de l'Est, ainsi que de l'affaiblissement du peso mexicain. Les tendances d'achat se sont désormais normalisées, et la croissance de notre chiffre d'affaires se renforce. Afin de couvrir les coûts croissants, nous avons annoncé une augmentation tarifaire générale en Amérique du Nord, qui devrait être appliquée d'ici la fin du deuxième trimestre. Nos récents investissements dans notre segment Céramique Amérique du Nord propulseront notre croissance jusqu'à la fin de l'année. Notre nouvelle installation du Tennessee fonctionne conformément aux niveaux de volume et de qualité prévus, et nous nous appuyons sur la technologie avancée de l'installation pour lancer des produits haut de gamme, tels que des collections de structures colorées vitrifiées et métalliques sophistiquées. Aux États-Unis cette année, nous prévoyons d'ouvrir 18 à 20 nouveaux centres spécialisés dans les carreaux en pierre et en céramique afin d'étendre notre distribution. Le chiffre d'affaires du segment Céramique au Mexique continue de devancer le marché croissant, et nous développons de nouvelles collections ainsi qu'une nouvelle distribution afin d'utiliser la capacité supplémentaire qui sera disponible dès lors que l'expansion de Salamanca sera opérationnelle plus tard dans l'année. En Europe, notre activité de céramique a contribué à accroître notre rentabilité, grâce à l'amélioration du portefeuille de produits, à la productivité et à la modernisation des équipements. Grâce aux investissements que nous avons engagés en Russie, nos collections de céramique domestique aux conceptions primées, qui offrent de grandes tailles allant jusqu'à dix pieds de long, remplacent actuellement les produits importés haut de gamme.

« Au cours du trimestre, le chiffre d'affaires de notre segment de Revêtements de sol en Amérique du Nord a augmenté de 4 % tel que déclaré, soit une hausse de 5 % sur une base à nombre de jours constants. Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 22 % pour atteindre une marge de 10 % tel que déclaré. Nos matières premières ont augmenté, et nous procédons actuellement à des augmentations tarifaires en fonction des besoins. Les ventes de nos produits de surfaces dures continuent de devancer la catégorie des moquettes, les ventes de CVL et de sols stratifiés haut de gamme enregistrant la croissance la plus rapide. Nos ventes de moquettes résidentielles ont enregistré de bonnes performances au cours de la période, grâce au renforcement de notre franchise brevetée SmartStrand. Au cours du trimestre, nous avons lancé SmartStrand Silk Reserve, nouvelle génération de moquettes ultra douces, ce qui a contribué à étendre notre position de leader dans le secteur des moquettes haut de gamme. Nous prévoyons une amélioration continue de notre chiffre d'affaires grâce à nos nouvelles technologies de moquettes commerciales touffetées, imprimées et tissées, et nous étendons notre leadership en matière de conception de dalles de moquette. Grâce à leur conception et à leurs performances supérieures, nos collections de CVL flexibles, rigides et commerciaux sont bien accueillies sur tous les canaux du marché. Notre stratégie relative à la vente de feuilles de vinyle a amélioré notre positionnement auprès des distributeurs Mohawk, des distributeurs indépendants et des magasins de bricolage. Les ventes de nos collections de sols stratifiés sont restées solides grâce à leurs caractéristiques uniques en termes de style et de performance, et notre nouvelle ligne de production devrait être opérationnelle au quatrième trimestre. Nous avons modernisé notre offre de bois afin de répondre à la demande croissante en planches de bois plus larges offrant des textures riches et des couleurs sophistiquées. Après avoir appliqué des augmentations tarifaires sur nos moquettes résidentielles et commerciales, nous avons annoncé d'autres actions tarifaires concernant les moquettes et les feuilles de vinyle pour le mois de mai, en raison des augmentations imprévues de nos matières premières. Nous nous attendons à ce que ces augmentations couvrent nos coûts au troisième trimestre.

« Au cours du trimestre, les ventes de notre segment Revêtements de sol Reste du monde ont augmenté de 1 %, tel que déclaré, soit une hausse de 3 % sur une base à nombre de jours et à taux de change constants, tandis que la marge s'est élevée à 15 % tel que déclaré. La marge d'exploitation du segment a enregistré une diminution par rapport à l'exercice précédent en raison d'une augmentation des coûts des matériaux et des taux de change. Nous procédons actuellement à des augmentations tarifaires sur la plupart des catégories de produits afin de compenser la hausse des coûts des matériaux, ce qui devrait couvrir les coûts au troisième trimestre. L'ensemble de nos marques de CVL ont enregistré une croissance significative au cours de la période, dans la mesure où nous avons augmenté notre production et étendu à la fois notre distribution et notre offre de produits. Nos lancements de nouveaux produits CVL sont actuellement bien accueillis sur tous les canaux, grâce à leurs atouts uniques en termes de conception et de performance. Les ventes de nos feuilles de vinyle ont ralenti par rapport à l'exercice précédent, ce qui s'explique par le fait que les faibles stocks issus des interruptions d'usine survenues plus tôt ont limité notre service. Nous prévoyons le retour à la normale de nos ventes de feuilles de vinyle au deuxième trimestre. Notre production de sols stratifiés en Europe fonctionne conformément à sa capacité, et nous préparons actuellement l'installation de nouveaux équipements qui nous conférerons des capacités supplémentaires, afin d'étendre notre position de leader dans cette catégorie. Les ventes de nos panneaux isolants ont continué d'augmenter au cours de la période, et les ventes de nos panneaux en bois enregistrent une croissance grâce à de plus fortes marges, à l'heure où nous améliorons notre mix, notre capacité et nos efficiences.

« Nous demeurons optimistes concernant l'économie, le secteur des revêtements de sol, ainsi que le potentiel de Mohawk. La croissance de notre chiffre d'affaires au deuxième trimestre devrait s'accélérer en séquentiel sur une base locale, et notre bénéfice d'exploitation devrait s'améliorer malgré l'inflation, l'expiration de certains brevets et l'affaiblissement de la livre britannique. Nous appliquons actuellement des augmentations tarifaires sur nos produits à l'échelle de l'entreprise en raison de la hausse des coûts des matériaux. Nos investissements en capital et nos améliorations de processus continueront de générer une plus forte productivité. Au cours de ce trimestre, nous finaliserons quatre acquisitions qui viendront étendre notre offre de produits, notre pénétration géographique et notre position concurrentielle. En prenant tous ces éléments en considération, nos prévisions relatives au BPA pour le deuxième trimestre se situent entre 3,53 USD et 3,62 USD, ceci incluant nos acquisitions. Au troisième trimestre, la hausse des prix et de la productivité, ainsi que le ralentissement des vents contraires en termes monétaires devraient améliorer nos résultats. Comme nous l'avions déclaré au trimestre précédent, la croissance de notre chiffre d'affaires cette année, avant les acquisitions, sera similaire à celle de l'exercice précédent, tandis que notre marge d'exploitation ajustée connaîtra une légère hausse. Cette année, nous investissons à des niveaux record et enregistrons des coûts initiaux de démarrage et de marketing afin d'améliorer notre croissance à long terme et faire de Mohawk une société plus rentable. »

Mohawk Industries est le fabricant mondial leader de revêtements de sols qui conçoit des produits destinés à améliorer les espaces résidentiels et commerciaux à travers le monde. Les processus de fabrication et de distribution verticalement intégrés de Mohawk lui confèrent des avantages concurrentiels dans la production de moquettes, tapis, carreaux en céramique, ainsi que de revêtements de sols stratifiés, en bois, en pierre et en vinyle. Notre innovation à la pointe du secteur nous permet d'offrir des produits et technologies qui différencient nos marques sur le marché, et répondent à l'ensemble des exigences en matière de réaménagement et de nouvelles constructions. Nos marques figurent parmi les plus reconnues du secteur, et incluent American Olean, Daltile, Durkan, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step et Unilin. Ces dix dernières années, Mohawk est passée du statut de fabricant américain de moquettes à celui de première société mondiale de revêtements de sols opérant en Australie, au Brésil, au Canada, en Europe, en Inde, en Malaisie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en Russie et aux États-Unis.

Certains énoncés des paragraphes précédents, notamment ceux qui portent sur le rendement futur, les perspectives commerciales, la croissance et les stratégies d'exploitation, et d'autres sujets similaires, et ceux qui incluent l'emploi du conditionnel et les mots « croire », « anticiper », « prévoir », et « estimer » ou d'autres expressions du même type, constituent des « énoncés prospectifs ». Pour ces énoncés, Mohawk invoque la protection de la règle refuge au sujet des énoncés prospectifs contenus dans la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs soient exacts puisqu'ils reposent sur de nombreuses suppositions, assujetties à des facteurs de risque et des incertitudes. Les facteurs importants suivants pourraient entraîner un écart entre les résultats réels et les prévisions : l'évolution de la conjoncture économique ou industrielle ; la concurrence ; l'inflation et la déflation des prix des prix des matières premières et autres coûts d'intrants ; l'inflation et la déflation sur les marchés de la consommation ; les coûts et l'offre en matière d'énergie ; le moment et le montant des dépenses en immobilisations ; le moment et l'application de prix plus élevés sur les produits de la Société ; les charges de dépréciation ; l'intégration des acquisitions ; les exploitations internationales ; le lancement de nouveaux produits ; la rationalisation des activités ; les réclamations en matière de fiscalité, de produits et autre ; les litiges ; ainsi que d'autres facteurs de risque présentés dans les annonces publiques et les rapports déposés par Mohawk auprès de la SEC.

Conférence téléphonique le vendredi 28 avril 2017 à 11h00, heure de l'Est

Veuillez composer le 1-800-603-9255 pour les États-Unis/Canada et le 1-706-634-2294 pour l'international/local. Le numéro d'identification de la conférence est le 5364682. Une rediffusion de la téléconférence sera également disponible jusqu'au vendredi 26 mai 2017, en composant le 855-859-2056 pour les appels des États-Unis/locaux, et le 404-537-3406 pour les appels internationaux/locaux, en saisissant le numéro d'identification de la conférence 5364682.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. ET FILIALES









(non audité)









Données relatives à l'État consolidé des résultats



Trimestre clos le (montants en milliers, sauf les données par action)



1er avril 2017

2 avril 2016











Chiffre d'affaires net



$ 2 220 645

2 172 046 Coût des ventes



1 540 292

1 532 367 Marge brute



680 353

639 679 Frais généraux, administratifs et de ventes



405 569

394 007 Bénéfice d'exploitation



274 784

245 672 Intérêts débiteurs



8 202

12 301 Autres dépenses (bénéfice), montant net



(2 832)

3 429 Bénéfice avant impôts



269 414

229 942 Impôts sur les bénéfices



68 358

57 825 Bénéfice net comprenant les intérêts minoritaires



201 056

172 117 Bénéfice net attribuable aux intérêts minoritaires



502

569 Bénéfice net attribuable à Mohawk Industries, Inc.



$ 200 554

171 548











Bénéfice de base par action attribuable à Mohawk Industries, Inc.









Bénéfice de base par action attribuable à Mohawk Industries, Inc.



$ 2,70

2,32 Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation - de base



74 212

73 976











Bénéfice dilué par action attribuable à Mohawk Industries, Inc.









Bénéfice dilué par action attribuable à Mohawk Industries, Inc.



$ 2,68

2,30 Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation - après dilution



74 754

74 490



































Autres informations financières









(montants en milliers)









Dépréciation et amortissement



$ 105 024

100 194 Dépenses en immobilisations



$ 201 270

140 833

Bilan consolidé









(montants en milliers)















1er avril 2017

2 avril 2016 ACTIF









Actif à court terme :









Trésorerie et équivalents de trésorerie



$ 188 436

98 305 Créances, montant net



1 497 908

1 406 725 Stocks



1 740 880

1 652 030 Charges payées d'avance et autres actifs à court terme



307 758

313 491 Total de l'actif à court terme



3 734 982

3 470 551 Immobilisations corporelles, montant net



3 506 154

3 224 327 Écart d'acquisition



2 293 107

2 339 521 Actif incorporel, montant net



835 761

950 975 Impôts sur le bénéfice reportés et actif à long terme restant



357 513

306 941 Total de l'actif



$ 10 727 517

10 292 315 PASSIF ET FONDS PROPRES









Passif à court terme :









Portion échue de la dette à long terme et des effets de commerce



$ 1 497 986

2 076 179 Comptes clients et dépenses cumulées



1 330 341

1 247 489 Total du passif à court terme



2 828 327

3 323 668 Dette à long terme moins la portion échue



1 132 268

1 173 600 Impôts reportés et autres éléments de passif à long terme



677 897

615 037 Total du passif



4 638 492

5 112 305 Intérêts minoritaires rachetables



24 201

23 432 Total des fonds propres



6 064 824

5 156 578 Total du passif et des fonds propres



$ 10 727 517

10 292 315

Données sur les segments



À la clôture du ou pour le trimestre clos (montants en milliers)



1er avril 2017

2 avril 2016











Chiffre d'affaires net :









Céramique mondiale



$ 784 969

773 726 Revêtements de sol Amérique du Nord



939 496

906 364 Revêtements de sol Reste du monde



496 180

491 956 Ventes inter-segment



-

- Chiffre d'affaires net consolidé



$ 2 220 645

2 172 046











Bénéfice d'exploitation (perte) :









Céramique mondiale



$ 116 036

99 777 Revêtements de sol Amérique du Nord



92 142

75 351 Revêtements de sol Reste du monde



76 095

79 537 Siège social et éliminations



(9 489

(8 993) Bénéfice d'exploitation consolidé



$ 274 784

245 672











Actif :









Céramique mondiale



$ 4 229 183

3 988 285 Revêtements de sol Amérique du Nord



3 528 062

3 267 529 Revêtements de sol Reste du monde



2 801 782

2 926 959 Siège social et éliminations



168 490

109 542 Actifs consolidés



$ 10 727 517

10 292 315

Rapprochement du bénéfice net attribuable à Mohawk Industries, Inc. et du bénéfice net ajusté attribuable à Mohawk Industries, Inc. et du bénéfice dilué ajusté par action attribuable à Mohawk Industries, Inc. (montants en milliers, sauf les données par action)

































Trimestre clos le















1er avril 2017

2 avril 2016







Bénéfice net attribuable à Mohawk Industries, Inc.





$ 200 554

171 548







Ajustement des éléments :























Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts





3 978

7 718







Comptabilisation de l'achat des acquisitions (augmentation des stocks)





192

-







Impôts sur les bénéfices









(1 415)

(2 277)







Bénéfice net ajusté attribuable à Mohawk Industries, Inc.







$ 203 309

176 989

































Bénéfice dilué ajusté par action attribuable à Mohawk Industries, Inc.

$ 2,72

2,38







Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation - après dilution





74 754

74 490









Rapprochement de l'endettement total et de l'endettement net (montants en milliers)

















1er avril 2017

Portion échue de la dette à long terme et des effets de commerce

$ 1 497 986

Dette à long terme moins la portion échue



1 132 268

Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie



188 436

Dette nette





$ 2 441 818







Rapprochement du bénéfice d'exploitation et de l'EBE ajusté











(montants en milliers)





















Douze derniers







Trimestre clos le

mois clos le







2 juillet 2016

1er octobre 2016

31 décembre 2016

1er avril 2017

1er avril 2017 Bénéfice d'exploitation





$ 350 692

378 307

305 272

274 784

1 309 055 Autre bénéfice (dépense)





5 807

(3 839)

3 190

2 832

7 990 Perte nette (bénéfice) attribuable aux intérêts minoritaires

(926)

(949)

(760)

(502)

(3 137) Dépréciation et amortissement



101 215

103 680

104 379

105 024

414 298 EBE





456 788

477 199

412 081

382 138

1 728 206 Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts

6 020

30 572

16 214

3 978

56 784 Comptabilisation de l'achat des acquisitions (augmentation des stocks)

-

-

-

192

192 Règlement judiciaire et réserves



-

(90 000)

-

-

(90 000) Libération de l'actif compensatoire



-

2 368

3 004

-

5 372 Dépréciation des marques





-

47 905

-

-

47 905 EBE ajusté





$ 462 808

468 044

431 299

386 308

1 748 459

























Rapport dette nette EBE ajusté





















1,4

Rapprochement du chiffre d'affaires net au chiffre d'affaires net à taux de change constant et à un nombre de jours d'expédition constant hors volume d'acquisition







(montants en milliers)



















Trimestre clos le







1er avril 2017

2 avril 2016 Chiffre d'affaires net





$ 2 220 645

2 172 046 Ajustement du chiffre d'affaires net à un nombre de jours d'expédition constant

11 930

- Ajustement du chiffre d'affaires net à un taux de change constant

18 180

- Chiffre d'affaires net à un taux de change et à un nombre de jours d'expédition constants

$ 2 250 755

2 172 046









































Rapprochement du chiffre d'affaires net du segment au chiffre d'affaires net du segment à taux de change constant et à nombre de jours d'expédition constant







(montants en milliers)



















Trimestre clos le Céramique mondiale





1er avril 2017

2 avril 2016 Chiffre d'affaires net





$ 784 969

773 726 Ajustement du chiffre d'affaires net à un nombre de jours d'expédition constant

5 160

- Ajustement du chiffre d'affaires net du segment à un taux de change constant

(498)

- Chiffre d'affaires net du segment à un taux de change et à un nombre de jours d'expédition constants

$ 789 631

773 726

Rapprochement du chiffre d'affaires net du segment au chiffre d'affaires net du segment à nombre de jours d'expédition constant







(montants en milliers)



















Trimestre clos le Revêtements de sol Amérique du Nord





1er avril 2017

2 avril 2016 Chiffre d'affaires net





$ 939 496

906 364 Ajustement du chiffre d'affaires net à un nombre de jours d'expédition constant

14 680

- Chiffre d'affaires net du segment à un nombre de jours d'expédition constant

$ 954 176

906 364









































Rapprochement du chiffre d'affaires net du segment au chiffre d'affaires net du segment à taux de change constant et à nombre de jours d'expédition constant







(montants en milliers)



















Trimestre clos le Revêtements de sol Reste du monde





1er avril 2017

2 avril 2016 Chiffre d'affaires net





$ 496 180

491 956 Ajustement du chiffre d'affaires net à un nombre de jours d'expédition constant

(7 910)

- Ajustement du chiffre d'affaires net du segment à un taux de change constant

18 678

- Chiffre d'affaires net du segment à un taux de change et à un nombre de jours d'expédition constants

$ 506 948

491 956

Rapprochement de la marge brute et de la marge brute ajustée







(montants en milliers)



















Trimestre clos le







1er avril 2017

2 avril 2016 Marge brute





$ 680 353

639 679 Ajustements à la marge brute :











Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts

2 813

5 848 Comptabilisation de l'achat des acquisitions (augmentation des stocks)

192

- Marge brute ajustée





$ 683 358

645 527









































Rapprochement des frais de vente, généraux et administratifs et des frais de vente, généraux et administratifs ajustés



(montants en milliers)



















Trimestre clos le







1er avril 2017

2 avril 2016 Frais généraux, administratifs et de ventes



$ 405 569

394 007 Ajustements des frais de vente, généraux et administratifs :







Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts

(1 165)

(1 194) Frais généraux, administratifs et de ventes ajustés

$ 404 404

392 813















Rapprochement du bénéfice d'exploitation et du bénéfice d'exploitation ajusté







(montants en milliers)



















Trimestre clos le







1er avril 2017

2 avril 2016 Bénéfice d'exploitation





$ 274 784

245 672 Ajustements du bénéfice d'exploitation :









Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts

3 978

7 042 Comptabilisation de l'achat des acquisitions (augmentation des stocks)

192

- Bénéfice d'exploitation ajusté





$ 278 954

252 714















Rapprochement du bénéfice d'exploitation du segment et du bénéfice d'exploitation ajusté du segment







(montants en milliers)



















Trimestre clos le Céramique mondiale





1er avril 2017

2 avril 2016 Bénéfice d'exploitation





$ 116 036

99 777 Ajustements du bénéfice d'exploitation du segment :









Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts

204

766 Bénéfice d'exploitation du segment ajusté



$ 116 240

100 543













Rapprochement du bénéfice d'exploitation du segment et du bénéfice d'exploitation ajusté du segment







(montants en milliers)



















Trimestre clos le Revêtements de sol Amérique du Nord





1er avril 2017

2 avril 2016 Bénéfice d'exploitation





$ 92 142

75 351 Ajustements du bénéfice d'exploitation du segment :









Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts

2 313

3 676 Bénéfice d'exploitation du segment ajusté



$ 94 455

79 027















Rapprochement du bénéfice d'exploitation du segment et du bénéfice d'exploitation ajusté du segment







(montants en milliers)



















Trimestre clos le Revêtements de sol Reste du monde





1er avril 2017

2 avril 2016 Bénéfice d'exploitation





$ 76 095

79 537 Ajustements du bénéfice d'exploitation du segment :









Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts

1 460

2 600 Comptabilisation de l'achat des acquisitions (augmentation des stocks)

192

- Bénéfice d'exploitation du segment ajusté



$ 255 816

82 137















Rapprochement du bénéfice avant impôts sur les bénéfices, intérêts minoritaires inclus,

et du bénéfice ajusté avant impôts sur les bénéfices, intérêts minoritaires inclus (montants en milliers)



















Trimestre clos le







1er avril 2017

2 avril 2016 Bénéfice avant impôts





$ 269 414

229 942 Intérêts minoritaires





(502)

(569) Rapprochement du bénéfice avant impôts sur les bénéfices, intérêts minoritaires inclus :







Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts

3 978

7 718 Comptabilisation de l'achat des acquisitions (augmentation des stocks)

192

- Bénéfice ajusté avant impôts sur les bénéfices, intérêts minoritaires inclus

$ 273 082

237 091















Rapprochement de la charge d'impôt sur les bénéfices

et de la charge d'impôt sur les bénéfices ajustée







(montants en milliers)



















Trimestre clos le







1er avril 2017

2 avril 2016 Impôts sur les bénéfices





$ 68 358

57 825 Incidence des éléments d'ajustement sur l'impôt sur le revenu





1 415

2 277 Charge d'impôt sur les bénéfices ajustée



$ 69 773

60 102













Taux d'imposition sur les bénéfices ajusté





25,6 %

25,4 %















La Société complète ses états financiers consolidés, qui sont préparés et présentés conformément aux PCGR américains, avec certaines mesures financières non PCGR. Conformément aux règles de la Securities and Exchange Commission, les tableaux ci-dessus présentent un rapprochement des mesures financières non PCGR de la Société avec les mesures conformes aux PCGR américains les plus directement comparables. Chacune des mesures non PCGR fournies ci-dessus doit être considérée parallèlement à la mesure conforme aux PCGR américains comparable, et ne saurait être comparée avec des mesures revêtant un titre similaire fournies par d'autres sociétés. La Société considère que ces mesures non PCGR, lorsqu'elles sont rapprochées avec la mesure conforme aux PCGR américains correspondante, aide ses investisseurs comme suit : les mesures non PCGR relatives au chiffre d'affaires aident à identifier les tendances en matière de croissance et en comparaison avec le chiffre d'affaires des périodes précédentes et futures, et les mesures non PCGR relatives à la rentabilité aident à comprendre les tendances en matière de rentabilité à long terme des activités de la Société et en comparaison avec son bénéfice des périodes précédentes et futures.

La Société exclut certains éléments de ses mesures non PCGR relatives au chiffre d'affaires dans la mesure où ces éléments peuvent varier sensiblement d'une période à une autre, et peuvent masquer les tendances commerciales sous-jacentes. Parmi les éléments exclus des mesures non PCGR relatives au chiffre d'affaires de la Société figurent : les transactions en devises étrangères et les conversions, l'ajout ou le retrait de jours d'expédition au cours d'une période, ainsi que l'impact des acquisitions.

La Société exclut certains éléments de ses mesures non PCGR relatives à la rentabilité dans la mesure où ces éléments peuvent ne pas être révélateurs des, ou ne pas être liés aux, performances opérationnelles principales de la Société. Parmi les éléments exclus des mesures non PCGR relatives à la rentabilité de la Société figurent : les coûts de restructuration, d'acquisition, d'intégration, et d'autres coûts, les règlements judiciaires et les réserves, les dépréciations de marques, la comptabilité des achats d'acquisition (réévaluation des stocks), la libération des actifs d'indemnisation, ainsi que les reprises de positions fiscales incertaines.

