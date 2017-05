1er mai : appauvrissement pour les travailleurs québécois de la construction







MONTRÉAL, le 1er mai 2017 /CNW Telbec/ - En cette journée internationale des travailleuses et des travailleurs, l'Alliance syndicale déplore de voir les travailleurs de la construction du Québec commencer à s'appauvrir. Les quatre conventions collectives des différents secteurs de la construction sont échues depuis le 30 avril et aucune entente de principe n'est en vue dans les quatre secteurs de la construction.

Augmentations de salaire rétroactives : illégal dans la construction!

Dans l'industrie de la construction, il est illégal de négocier des augmentations de salaire rétroactives. Les entrepreneurs ont donc tout intérêt à laisser traîner les négociations le plus longtemps possible.

Depuis des mois, on sait que les entrepreneurs soumissionnent en prenant compte d'une augmentation de salaire au 1er mai. « On estime que c'est 51$ par semaine que les travailleurs perdent et qui va directement dans la marge de profit des employeurs. C'est un gros incitatif à ne pas négocier », dénonce Michel Trépanier, porte-parole de l'Alliance syndicale.

L'interdiction de négocier des clauses avec une application rétroactive n'a plus sa raison en 2017. « On demande à la ministre responsable du Travail de changer la loi sur les relations de travail dans l'industrie de la construction. Ce qu'on demande, c'est d'être traités comme les autres syndiqués québécois », précise Michel Trépanier.

Les équipes de négociation de l'Alliance syndicale ont l'intention de tout mettre en oeuvre pour que les négociations puissent se conclure rapidement sans que les travailleuses et les travailleurs ne subissent des reculs dans leurs conditions de travail.

À propos de l'Alliance syndicale

L'Alliance syndicale représente les 175?000 travailleurs et travailleuses de la construction dans le cadre des négociations de la construction. Elle regroupe les 5 syndicats représentatifs de la construction, soit la FTQ-Construction, le Conseil provincial (International), le Syndicat québécois de la construction (SQC), la CSD Construction et la CSN-Construction.

