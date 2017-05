Le gouvernement du Canada soutient une entreprise de l'Ontario dans le cadre du Programme d'innovation Construire au Canada







TORONTO, le 1er mai 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à assurer la croissance de l'économie et de la classe moyenne, et à aider ceux qui travaillent fort pour en faire partie. Par le truchement du Programme d'innovation Construire au Canada, il investit dans des innovations canadiennes afin de créer une croissance économique durable pour les collectivités de l'ensemble du pays.

Le gouvernement du Canada a annoncé aujourd'hui qu'il investissait dans un système de soutien mobile pour les soldats blessés qui a été développé au Canada.

L'entreprise Quality of Care Health Inc., établie à Toronto (Ontario), a obtenu un contrat d'une valeur de 508 567 $ pour son application mobile pour téléphone intelligent qui aide les soldats blessés à se rétablir sur les plans physique et mental. L'innovation, appelée système de soutien mobile pour les membres blessés des Forces armées canadiennes (FAC), permet aux soldats de surveiller leurs symptômes et de suivre l'évolution de leur convalescence chez-eux en demeurant en contact avec leurs professionnels de la santé et leurs pairs. L'application de Quality of Care Health protège la confidentialité des renseignements personnels grâce aux composantes spécialisées qu'elle renferme. Elle constitue une solution économique qui réduit le nombre de visites de l'utilisateur et favorise un retour plus rapide au travail.



Le ministère de la Défense nationale et les FAC mettent actuellement à l'essai le système de soutien mobile pour les membres blessés de celles-ci, dans le cadre du programme de retour au travail de Quality of Care Health.

Cet investissement s'inscrit dans le Programme d'innovation Construire au Canada, qui aide les innovateurs canadiens à faire leur première vente et à confier l'essai de leurs innovations au gouvernement du Canada. Ce programme est l'un des nombreux moyens par lesquels le gouvernement du Canada appuie l'innovation et les petites et moyennes entreprises partout au pays.

Les innovateurs canadiens peuvent présenter leurs propositions sur le site Web du Programme d'innovation Construire au Canada.

Citations

« Notre gouvernement s'est engagé à assurer la croissance de l'économie, à appuyer la classe moyenne et à aider ceux qui travaillent fort pour en faire partie. En jumelant des produits novateurs comme l'application de Quality of Care Health aux besoins du gouvernement, le Programme d'innovation Construire au Canada aide les entreprises canadiennes à faire passer leurs produits du laboratoire au marché. »

Steven MacKinnon

Secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Quality of Care Health n'est qu'une des nombreuses petites et moyennes entreprises que le gouvernement aide par le truchement du Programme d'innovation Construire au Canada. Le gouvernement entend continuer d'acquérir des technologies de pointe qui profitent aux Canadiens, créent des emplois et stimulent l'économie. »

Adam Vaughan

Député de Spadina-Fort York



« Grâce au Programme d'innovation Construire au Canada, nous avons pu faire l'essai de cette plateforme unique qui permet aux membres malades ou blessés des CAF de demeurer en contact avec le réseau du programme de retour au travail qui les soutient. »



Capitaine Marie-France Langlois (Marine)

Directrice, Gestion du soutien aux blessés

Défense nationale

Les faits en bref



Quality of Care Health est une entreprise à vocation sociale établie à Toronto qui conçoit et élabore des solutions numériques pour les organismes de soins de santé. Elle a été fondée par une équipe d'experts en matière de soins de santé, d'affaires et de technologie.

qui conçoit et élabore des solutions numériques pour les organismes de soins de santé. Elle a été fondée par une équipe d'experts en matière de soins de santé, d'affaires et de technologie. Quality of Care Health utilise une technologie sécurisée et économique qui a été conçue selon les recommandations de membres blessés des FAC, et qui peut être utilisée dans d'autres circonstances faisant suite à la prestation de soins en clinique.

Plus de 223 contrats ont été attribués dans le cadre du Programme d'innovation Construire au Canada , qui aide les entreprises canadiennes à vendre leurs produits sur les marchés national et international.

, qui aide les entreprises canadiennes à vendre leurs produits sur les marchés national et international. Plus de 81 millions de dollars ont été attribués en contrats depuis les débuts du Programme d'innovation Construire au Canada , en 2010.

Liens connexes

Programme d'innovation Construire au Canada

