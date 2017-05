Minéraux rares Quest annonce l'issue de l'assemblée annuelle







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 1 mai 2017) - Minéraux rares Quest Ltée (TSX:QRM) (Quest) est heureuse d'annoncer que tous les candidats figurant dans sa circulaire de procuration de la direction datée du 30 mars 2017 ont été réélus comme administrateurs à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de Quest qui a eu lieu aujourd'hui à Montréal.

Lors de la réunion, un scrutin a été effectué pour l'élection des administrateurs. Les personnes suivantes ont été réélues comme administrateurs de Quest, avec les résultats suivants:

Candidat Votes pour % Abstentions % Yves Beauchamp 8 149 611 93,67 550 450 6,33 Ronny Kay 8 119 785 93,33 580 275 6,67 Pierre Lortie 8 109 321 93,21 590 740 6,79 Michael Pesner 8 140 421 93,57 559 640 6,43 Neil Wiener 8 124 149 93,38 575 912 6,62

Les biographies des administrateurs peuvent être consultées sur le site web de Quest à www.questrareminerals.com.

Lors de la réunion, les actionnaires de Quest ont également adopté des résolutions approuvant des modifications au Régime d'unités d'actions restreintes et au Régime d'unités d'actions différées de la Société, afin d'augmenter, dans chaque cas, de 750 000 à 2 750 000 le nombre d'actions ordinaires disponibles aux fins d'émission en vertu du régime. Les actionnaires ont également reconduit Ernst & Young srl, comptables agréés, à titre de vérificateurs de Quest.

À PROPOS DE QUEST

Minéraux rares Quest Ltée (Quest) est une société canadienne qui vise à devenir un producteur intégré d'oxydes d'éléments de terres rares, et d'être un acteur important dans la chaîne mondiale d'approvisionnement de métaux de terres rares. Quest est dirigée par une équipe de gestionnaires qui possède une vaste expérience dans le traitement chimique et métallurgique. Quest se concentre sur le développement d'importantes installations d'hydrométallurgie et de raffinage à Bécancour (Québec) pour séparer et produire des oxydes d'éléments de terres rares. Ces installations industrielles traiteront le concentré de minerai extrait de ses propriétés minières du complexe Lac Strange dans le nord du Québec, ainsi que le recyclage des luminophores pour lampes utilisant le procédé de «?sulfatation sélective thermique (SST)?»1 de Quest - un procédé efficace et respectueux de l'environnement.

1 Brevet déposé

