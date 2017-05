FARO® lance la suite PointSense 18.0 pour les secteurs de la construction et de l'architecture







Intégration harmonieuse des données scannées 3D aux outils de conception d'Autodesk 2018

LAKE MARY, Floride, 1 mai 2017 /CNW/ - FARO® (NASDAQ : FARO), la source la plus fiable au monde de solutions de mesure 3D et d'imagerie pour la métrologie d'usine, la construction BIM-CIM, la conception de produits, la criminalistique-sécurité publique et les solutions 3D, annonce la disponibilité de la suite logicielle FARO PointSense 18.0 (http://us.faro3dsoftware.com). Cette évolution robuste de la plateforme logicielle offre une intégration harmonieuse aux derniers outils de conception AutoCAD® et Revit® 2018, une meilleure expérience utilisateur, un maniement amélioré des logiciels et une efficacité de traitement accrue des données logicielles.

La suite comprend:

PointSense basic/Pro pour AutoCAD ®

PointSense Building pour AutoCAD ®

PointSense Heritage pour AutoCAD ®

PointSense Plant pour AutoCAD ®

PointSense pour Revit®

Cette édition, une offre complète intégrant la compatibilité avec l'ensemble des produits d'architecture, d'ingénierie, de construction et d'arpentage Autodesk, est la solution la plus avantageuse actuellement sur le marché.

Intégration harmonieuse et expérience utilisateur améliorée

PointSense 18.0 relève de nouveau la barre du « prêt à l'emploi », tout en offrant les caractéristiques et fonctionnalités pratiques, à haut rendement, que connaissent déjà les utilisateurs avertis d'AutoCAD® et de Revit®. L'ajout d'un nouvel écran d'orientation étape par étape assure fait que même les utilisateurs encore moins avertis peuvent rapidement rejoindre un niveau d'efficacité et optimiser leur flux de travail.

Confiance accrue dans la précision

PointSense 18.0 pour Revit® est la première plateforme logicielle à intégrer les niveaux de précision (Levels of Accuracy) tels que définis par les normes USBID (US Institute of Building Documentation). Avec cet outil d'analyse amélioré, les utilisateurs peuvent valider en toute confiance la précision du modèle construit par rapport au nuage de points utilisé, c'est-à-dire l'ensemble de points de données acquis par un scanner laser 3D.

Flux de travail amélioré

Les améliorations apportées à la fonction de navigation par scan, largement tributaires de la rétroaction directe des utilisateurs, se traduisent par des gains d'efficacité accrus et permettent à l'utilisateur d'en arriver au résultat plus rapidement que jamais. En faisant un double-clic, l'utilisateur peut passer d'une perspective numérisée à une autre dans un nuage de points donné.

Nous continuons à poursuivre notre engagement, celui d'offrir encore plus de produits à valeur ajoutée pour les segments du marché constitués par l'architecture, l'ingénierie et la construction, a déclaré Andreas Gerster, vice-président, Construction BIM-CIM, unité d'exploitation mondiale de FARO. PointSense 18.0, alliée aux scanners laser 3D comme FARO Focus3D, produit de référence dans l'industrie, est le reflet direct de cet engagement en offrant dans une seule suite un nouvel ensemble puissant de solutions logicielles faciles d'emploi. Nous sommes à la fois enthousiastes et satisfaits de ce que PointSense 18.0 constitue non seulement une valeur unique pour les utilisateurs d'AutoCAD® et de Revit® en général, mais aussi un ensemble étroitement intégré, haute performance, pour les utilisateurs de FARO Focus3D Scanner.

PointSense 18.0 est disponible à l'achat dès aujourd'hui.

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, lesquelles sont sujettes à des risques et incertitudes, notamment les déclarations relatives à la demande de produits FARO et à leur acceptation par les clients de même qu'au développement et au lancement de produits FARO. Les déclarations qui ne sont pas des faits historiques ou qui décrivent les projets, les objectifs, les prévisions, les attentes, les hypothèses, les stratégies ou les buts de la société sont des déclarations prospectives. En outre, les déclarations prospectives se signalent par les mots comme « est », « sera » et expressions ou discussions similaires concernant les projets et autres intentions de FARO. Les déclarations prospectives ne sont pas de garanties de rendement futur et sont sujettes à un ensemble d'incertitudes et de risques connus et inconnus, ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire que les résultats, les rendements et les résultats réels varient considérablement de ceux prévus expressément ou implicitement dans les déclarations prospectives. Par conséquent, il convient de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives.

Les facteurs susceptibles de provoquer un écart considérable entre les résultats réels et ceux indiqués ou prévus dans les présentes déclarations prospectives incluent les suivants, sans toutefois s'y limiter :

le développement par d'autres de nouveautés et d'améliorations, en matière de produits, de procédés ou de technologies, qui rendent les produits de la société moins concurrentiels ou obsolètes;

l'incapacité de la société à conserver son avantage technologique en développant de nouveaux produits et en faisant évoluer ses produits actuels;

les pertes ou autres évolutions défavorables, ou l'absence d'amélioration dans les secteurs où la société exerce ses activités ou dans les économies nationales et internationales des régions où la société est présente, ainsi que d'autres conditions économiques, financières et commerciales d'ordre général; et

les autres risques détaillés dans la partie I, point 1A, Facteurs de risque du rapport annuel de la société, formulaire 10-K, pour l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre 2016.

Les déclarations prospectives dans le présent communiqué représentent l'opinion de la société à la date du présent communiqué. La société ne s'engage en aucun cas à actualiser publiquement les déclarations prospectives, quelles qu'elles soient, par suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi l'exige.

À propos de FARO

FARO est la source la plus fiable de technologie de mesure 3D, d'imagerie et de réalisation. La société développe et commercialise des logiciels et appareils de mesure et d'imagerie assistés par ordinateur. La technologie de FARO permet la mesure 3D de haute précision, l'imagerie et la comparaison des pièces et des structures complexes dans le cadre des processus de production et d'assurance qualité. Les appareils sont utilisés pour inspecter des pièces et des assemblages, faire du prototypage rapide, documenter en 3D des espaces ou des structures volumineux, l'arpentage et la construction ainsi que pour l'examen et la reconstitution de sites d'accidents ou de lieux d'un crime.

FARO a son siège mondial à Lake Mary, en Floride. La société dispose également à Exton, en Pennsylvanie, d'un centre technologique et d'une usine de fabrication d'environ 90 400 pieds carrés regroupant des activités de recherche, de développement, de fabrication et de service de nos lignes de produits FARO Laser Trackertm et FARO Cobalt Array 3D Imager. Le siège régional européen de la société est situé à Stuttgart, en Allemagne, et son siège régional Asie-Pacifique se trouve à Singapour. FARO a d'autres bureaux aux États-Unis et en Allemagne de même que dans de nombreux pays comme le Canada, le Mexique, le Brésil, l'Allemagne le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, l'Italie, la Pologne, la Turquie, les Pays-Bas, la Suisse, l'Inde, la Chine, la Malaisie, la Thaïlande, la Corée du Sud, l'Australie et le Japon.

Pour tout complément d'information, rendez-vous sur http://www.faro.com.

