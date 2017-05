Rattacher les besoins des transformateurs du secteur des aliments et des boissons aux priorités en matière de recherche et d'innovation







WINNIPEG, le 1er mai 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fournira une aide additionnelle de 120 000 $ à la grappe scientifique du groupe Innovateurs canadiens en alimentaire (ICA) pour consulter les transformateurs du secteur des aliments et des boissons au sujet de leurs priorités en matière de recherche et d'innovation en vue de faire avancer le secteur.

Cet investissement aidera le groupe ICA à mieux rattacher les besoins des transformateurs d'aliments et de boissons aux capacités et aux ressources des centres de recherche, des universités et des centres de technologie alimentaire.

L'ICA sondera l'opinion d'un large éventail d'exploitants du secteur de la transformation des aliments et des boissons pour dresser une liste des priorités en matière de recherche et d'innovation pour l'avenir en vue de stimuler l'innovation et la croissance dans l'industrie alimentaire du Canada.

L'investissement additionnel portera l'aide totale consentie au groupe ICA à 2,6 millions de dollars pour les activités en cours de la grappe canadienne de la prospérité et de l'innovation en transformation alimentaire, une initiative de cinq ans (2013-2018).

Le Budget 2017 reconnaît que le secteur agricole et agroalimentaire constitue un important moteur de l'économie canadienne. Dans ce budget, le gouvernement continue de soutenir les sciences, l'innovation et la compétitivité globale du secteur afin de générer de meilleures possibilités pour les agriculteurs et les Canadiens.

Citations

« Cet investissement aidera les fabricants d'aliments et de boissons du Canada à être plus compétitifs, à innover et à tirer parti des nouveaux débouchés. L'engagement de notre gouvernement à l'égard de la valeur ajoutée du secteur agroalimentaire ressort clairement dans notre tout dernier budget fédéral - le secteur contribuera à la croissance de notre économie et de la classe moyenne, en plus de créer de nouveaux emplois bien rémunérés. »

- Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Nous sommes heureux d'avoir l'occasion de consulter les entreprises du secteur canadien de la transformation des aliments et des boissons au sujet des priorités qui aideront à façonner la prochaine grappe nationale de recherche sur la transformation des aliments. Le secteur de la transformation des aliments et des boissons du Canada achète plus de 50 pour cent des produits agricoles canadiens pour les transformer en produits prêts à consommer qui sont vendus partout au Canada et dans de nombreux marchés d'exportation. Le groupe ICA favorise l'innovation chez les entreprises et la compétitivité de l'ensemble du secteur. »

- David Shambrock, président du groupe Innovateurs canadiens en alimentaire

Les faits en bref

Le groupe ICA organisera des séances sur les priorités en matière d'innovation de l'industrie des aliments et des boissons partout au pays pour recueillir les commentaires de l'industrie en vue de mieux comprendre les besoins en recherche et les priorités en matière d'innovation au niveau des entreprises. Visitez le site Web du groupe ICA pour connaître les dates et les lieux des séances ainsi que pour obtenir des renseignements sur la façon d'y participer.

La grappe de recherche sur la transformation des aliments du groupe Innovateurs canadiens en alimentaire est une grappe dirigé par le secteur qui regroupe une masse critique de chercheurs du secteur, du milieu universitaire et du gouvernement pour accélérer l'innovation au moyen de la commercialisation et de l'adoption de produits, de technologies, de procédés et de services agro-industriels novateurs.

Le secteur de la transformation des aliments et des boissons a généré la plus grande part (16 pour cent) du PIB total des industries manufacturières en 2014. (Source : Vue d'ensemble du système agricole et agroalimentaire canadien, 2016)

Le secteur canadien de la transformation des aliments et des boissons emploie plus de 240 000 Canadiens.

L'investissement dans la grappe de recherche provient de l'enveloppe du programme Agri-innovation d'AAC, une initiative de 698 millions de dollars du cadre quinquennal Cultivons l'avenir 2 pour appuyer les activités de recherche et de développement dirigées par le secteur.

