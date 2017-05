Placements CI lance ses programmes Tarifs préférentiels CI(MC) et Gestion privée de patrimoine CI(MC)







Symbole TSX : CIX

TORONTO, le 1er mai 2017 /CNW/ - Placements CI (« CI ») a lancé aujourd'hui ses deux nouveaux programmes, Tarifs préférentiels CIMC et Gestion privée de patrimoine CIMC, lesquels confèrent aux investisseurs admissibles la réduction automatique des frais. Tarifs préférentiels CI et Gestion privée de patrimoine CI sont fondés sur le même modèle de tarification et ont été conçus tant dans l'optique des investisseurs que des conseillers. Les comptes au nom du client admissibles sont automatiquement inscrits au programme Gestion privée de patrimoine CI.

La tarification à taux fixe dégressif s'applique à tous les actifs admissibles. Lorsque les actifs admissibles qu'un investisseur détient dans son compte atteignent un seuil d'admissibilité préétabli, les actifs de catégories A (FAI) et F de CI, ainsi que ceux de catégories E (FAI) et F des Fonds Unie, détenus dans le programme Gestion de comptes privée Évolution, seront automatiquement transférés dans la catégorie de frais les rendant admissibles à une réduction des frais, en fonction du volume d'actifs. Les évaluations hebdomadaires de la valeur marchande veillent à ce que la réduction des frais soit appliquée en temps opportun. Les hausses de la valeur marchande contribuent à augmenter les actifs admissibles qui seront transférés, le cas échéant, dans une catégorie de frais plus avantageuse. Par contre, l'investisseur ne sera pas pénalisé par le rendement négatif des fonds qu'il détient. Ce changement automatique n'engendre pas de conséquences fiscales, car les fonds dans lesquels l'investisseur détient des parts ne changent pas.

« Grâce à ces changements automatiques, la réduction des frais est automatiquement appliquée aux actifs de l'investisseur, lorsque ceux-ci atteignent les seuils d'admissibilité préétablis, explique Roy Ratnavel, premier vice-président et directeur des ventes nationales de CI. Tarifs préférentiels CI offre aux clients une tarification simplifiée de par sa simplicité et sa transparence. »

La réduction des frais s'applique à la plupart des fonds dès que les actifs détenus dans le compte atteignent 150 000 $, et elle devient plus importante au fur et à mesure que l'actif de l'investisseur augmente. En outre, les comptes d'un ménage dont l'actif global s'élève à 250 000 $ ou plus peuvent être regroupés afin de profiter de réductions encore plus avantageuses.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tarifs préférentiels CIMC et Gestion privée de patrimoine CIMC, visionnez les vidéos ci-jointes, ou visitez les sites Web www.ci.com/tarifspréférentiels et www.ci.com/gestionprivée.

À propos de Placements CI - la société de placement du Canada

Placements CI est l'une des plus grandes sociétés de gestion de placement au Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web, au www.ci.com. CI est une filiale de CI Financial Corp. (TSX : CIX), société de gestion de patrimoine indépendante de propriété canadienne dont les actifs sous gestion s'élevaient à 160,5 milliards de dollars au 31 mars 2017.

