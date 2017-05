Il est maintenant possible de présenter des demandes dans le cadre du Programme de soutien au secteur des plaques de plâtre







EDMONTON, le 1er mai 2017 /CNW/ - L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), et l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) ont annoncé aujourd'hui qu'il est maintenant possible de présenter des demandes dans le cadre du Programme de soutien au secteur des plaques de plâtre du gouvernement fédéral. Les demandes seront acceptées jusqu'au 31 mai 2017.

Ce programme fournit une compensation aux entrepreneurs et aux constructeurs du secteur des plaques de plâtre de l'Ouest et du Nord du Canada pour les coûts plus élevés des plaques de plâtre en raison de l'imposition de droits antidumping sur les plaques de plâtre importées des États-Unis. De plus, le Programme vient en aide aux propriétaires de la municipalité régionale de Wood Buffalo dont les résidences ont été sévèrement endommagées ou détruites par les feux de forêt de mai 2016 et qui doivent maintenant composer avec la hausse des coûts de reconstruction. Cela fait partie de l'engagement continu du gouvernement qui consiste à protéger les emplois de la classe moyenne en assurant l'équité pour les entrepreneurs de l'Ouest canadien.

DEO et CanNor sont heureux d'administrer le Programme et de débourser environ 12 millions de dollars pour venir en aide aux personnes durement touchées par la hausse des coûts des plaques de plâtre. Pour en apprendre davantage à propos du Programme et quant à la façon de présenter une demande, veuillez consulter le site Web de DEO : https://www.wd-deo.gc.ca/fra/19331.asp.

En février 2017, le ministre des Finances Bill Morneau a annoncé que le gouvernement du Canada utilisera les droits antidumping perçus sur les plaques de plâtre importées pour venir en aide aux constructeurs et aux entrepreneurs de l'Ouest et du Nord du Canada , de même qu'aux résidents de la municipalité régionale de Wood Buffalo.

utilisera les droits antidumping perçus sur les plaques de plâtre importées pour venir en aide aux constructeurs et aux entrepreneurs de l'Ouest et du Nord du , de même qu'aux résidents de la municipalité régionale de Wood Buffalo. Critères d'admissibilité s'appliquant aux entrepreneurs/constructeurs du secteur des plaques de plâtre :

doivent être propriétaires d'une entreprise de négociation de contrats ou de construction du secteur des plaques de plâtre comptant moins de 500 employés et ayant son siège social en Colombie-Britannique, en Alberta , en Saskatchewan , au Manitoba , au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest;

fournir la preuve qu'ils avaient en place des contrats de plaques de plâtre à prix fixe conclus avant le 6 septembre 2016;



fournir la preuve qu'ils ont acheté des plaques de plâtre entre le 6 septembre 2016 et le 24 février 2017;

divulguer le montant de la perte qui a été assumé par d'autres.

Critères d'admissibilités des propriétaires d'une résidence dans la municipalité régionale de Wood Buffalo:

doivent avoir été propriétaires, dans la municipalité régionale de Wood Buffalo, d'une résidence qui a été sévèrement endommagée ou détruite par les feux de forêt de mai 2016;



ont l'intention de rebâtir une résidence dans la municipalité régionale de Wood Buffalo.

« Le gouvernement du Canada est déterminé à assurer la compétitivité de nos entreprises et de venir en aide à celles touchées par des catastrophes naturelles. Le Programme de soutien au secteur des plaques de plâtre aidera les PME et les familles de classe moyenne à accéder aux ressources dont elles ont besoin pour créer des emplois et maintenir un bon niveau de vie. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, et l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

