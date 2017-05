Lancement de la Coalition urgence Port de Matane - Les leaders de la Matanie réclament des investissements rapides du gouvernement fédéral pour sauver le port







MATANE, QC, le 1er mai 2017 /CNW Telbec/ - Inquiets de la dégradation avancée du quai commercial du Port de Matane, les leaders économiques et politiques de la Matanie s'unissent pour réclamer la reconstruction de l'infrastructure portuaire par le gouvernement fédéral. Des représentants de près d'une trentaine d'organisations ont lancé la Coalition urgence Port de Matane, lundi, afin de mobiliser la population autour de cet enjeu névralgique pour la survie économique de la région et obtenir des investissements rapides d'Ottawa.

« La situation d'urgence dans laquelle se trouve le Port de Matane est unique au pays : aucun autre quai commercial ayant un tel impact économique n'est condamné à si brève échéance. Pour mettre fin à l'inaction du gouvernement fédéral, la Matanie choisit donc de se regrouper et de demander, d'une seule voix, des gestes concrets », lance Jean Langelier, co-porte-parole de la Coalition urgence Port de Matane et directeur du Fonds d'innovation et de développement économique local de la Matanie (FIDEL).

Une menace réelle : près de 750 emplois liés au Port de Matane

La Coalition a dévoilé les conclusions d'une étude réalisée par la firme KPMG, qui confirme l'apport économique majeur du Port de Matane. À lui seul, le quai commercial soutient pas moins de 746 emplois directs et indirects - dont un emploi sur 15 dans la MRC de la Matanie - en plus de générer une valeur ajoutée de 78,8 millions $ au PIB. Les emplois liés à ses activités sont rémunérés à un salaire moyen de 29 % plus élevé que la moyenne au Bas-Saint-Laurent.

L'analyse de KPMG révèle également que plus de 40 % des entreprises utilisatrices du quai commercial fermeraient leur porte si l'infrastructure n'était pas reconstruite, tandis que 25 % devraient déménager leurs activités. « Une véritable épée de Damoclès pend au-dessus de la tête de nos entreprises. Autant l'accès au port de mer a été déterminant dans leur choix de s'implanter à Matane, autant l'incertitude entourant son avenir constitue maintenant un frein à leur développement », mentionne Éric Gendreau, co-porte-parole et directeur de l'usine de Tembec à Matane.

Reconstruction urgente nécessaire

Rappelons qu'une étude de CIMA+, commandée par le gouvernement fédéral lui-même, a révélé dès 2013 que l'infrastructure arrivait bientôt à la fin de sa vie utile et que sa reconstruction devait être envisagée. « La durée de vie maximale du quai commercial de Matane est aujourd'hui estimée à cinq ans, six au plus. À tout moment, un bris est susceptible de compromettre dramatiquement les activités de plusieurs entreprises névralgiques pour l'économie de la Matanie », souligne Jean Langelier.

La Coalition entend donc accumuler les appuis et les actions de visibilité, au cours des prochaines semaines, afin que le gouvernement fédéral s'engage rapidement à reconstruire l'infrastructure.

Suivre la Coalition sur Facebook :

https://www.facebook.com/CoalitionurgencePortdeMatane

SOURCE Coalition urgence Port de Matane

Communiqué envoyé le 1 mai 2017 à 14:10 et diffusé par :