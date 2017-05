Notes scolaires gonflées ? - L'AQCS propose une solution pour réduire les biais de correction







QUÉBEC, le 1er mai 2017 /CNW Telbec/ - La semaine dernière, sur la base d'un sondage mené par la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) auquel ont participé 650 enseignants sur 34 000 membres, 47 % d'entre eux ont affirmé que les notes de leurs élèves avaient pu être modifiées sans leur consentement. Sans pour autant conclure à un phénomène généralement répandu, l'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) reconnaît qu'il peut exister des biais de correction dans l'attribution des notes et que des initiatives comme la correction collective peuvent permettre une évaluation plus juste de l'élève.

Par définition, l'évaluation suit un processus rigoureux qui s'appuie sur des balises et qui commande un dialogue avec l'ensemble des intervenants concernés par la situation de l'élève : l'enseignant, les directions et l'équipe des services éducatifs. C'est dans cet esprit que certaines commissions scolaires ont introduit des pratiques probantes comme la correction collective où, dans certains cas, l'enseignant peut demander l'avis de ses pairs, ou soumettre l'évaluation à un collègue, lorsqu'un doute subsiste.

« On dit souvent que deux avis valent mieux qu'un. Voilà pourquoi certaines commissions scolaires ont déjà mis en place des moyens pour réduire les zones grises. Cette pratique permet que les notes reflètent l'état des connaissances et des compétences de l'élève. Nous sommes d'avis que cette façon de faire qui donne de bons résultats devrait être exportée dans d'autres milieux », a expliqué le président de l'AQCS, Mario Champagne.

Fidèle à sa tradition de s'appuyer sur l'expertise de ses membres pour renforcer le réseau scolaire, l'Association serait heureuse d'approfondir la réflexion sur cette question dans le forum que le ministre et le ministère jugeront approprié.

À propos de l'AQCS

L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) regroupe près de 2?200 gestionnaires oeuvrant au sein des 72 commissions scolaires francophones et anglophones du Québec. Elle rassemble, protège, soutient, informe et représente les cadres du réseau scolaire québécois. Les cadres scolaires occupent des fonctions de conseil, de soutien et d'encadrement dans des écoles primaires et secondaires, des centres d'éducation des adultes et de formation professionnelle, ainsi que les centres administratifs des commissions scolaires.

SOURCE Association québécoise des cadres scolaires (AQCS)

Communiqué envoyé le 1 mai 2017 à 14:26 et diffusé par :