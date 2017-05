Inauguration à Rouyn-Noranda de 25 nouveaux logements pour des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale







ROUYN-NORANDA, QUÉBEC--(Marketwired - 1 mai 2017) - La Maison Martin-Bradley a été officiellement inaugurée aujourd'hui, à Rouyn-Noranda. Les 25 logements qu'elle comprend sont destinés à des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Ce projet de plus de 4,2 M$ a été initié par l'Office municipal d'habitation de Rouyn-Noranda et réalisé en collaboration avec plusieurs partenaires, dont la Fondation Martin-Bradley, la Fonderie Horne et la Ville de Rouyn-Noranda.

Les locataires disposent d'une salle communautaire et d'une cuisine avec tous les équipements et accessoires nécessaires pour préparer des repas collectifs. Certains résidents participent à l'entretien de l'immeuble et sont rémunérés pour les tâches qu'ils effectuent, par exemple le déneigement des entrées, l'entretien ménager des aires communes et la tonte du gazon. Des intervenants spécialisés offrent également aux locataires de nombreux services, tels du soutien à la médication quotidienne et de l'accompagnement lors de situations de crise. Un appui leur est aussi accordé dans leurs démarches de réinsertion sociale.

La cérémonie a eu lieu en présence de M. Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux et de M. Mario Provencher, maire de la Ville de Rouyn-Noranda.

Citations :

« La tranquillité d'esprit que procure un logement sûr et stable n'a pas de prix. Notre gouvernement est fier d'avoir participé à ce beau projet. Un logement abordable est bien plus qu'un simple toit; il améliore la qualité de vie des résidents et contribue au bien-être de toute la communauté. - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

« Je salue cette initiative de l'Office municipal d'habitation de Rouyn-Noranda, qui permet à des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale de bénéficier de la sécurité d'un logement. Notre gouvernement est fier d'avoir participé à l'inauguration de ces 25 logements. Ce type d'action issue de la communauté contribue à améliorer la qualité de vie de nos concitoyens qui doivent apprendre à vivre avec des contraintes particulières. » - M. Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.

Faits saillants :

Par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et de la Société d'habitation du Québec (SHQ), les gouvernements du Canada et du Québec ont versé plus de 2 M$ pour la construction de cet ensemble immobilier, en vertu de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA 2014-2019).

La Fondation Martin-Bradley et la Fonderie Horne ont donné respectivement 100 000 $ et 50 000 $ pour la concrétisation de ce projet.

La Ville de Rouyn-Noranda y a contribué à hauteur de 400 000 $, en plus de faire don du terrain et de consentir un congé de taxes d'une durée de 25 ans.

Une aide financière additionnelle de plus de 430 000 $, répartie sur cinq ans et assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Rouyn-Noranda, permet à tous les locataires de bénéficier du programme Supplément au loyer. Ainsi, ils ne débourseront pas plus de 25 % de leur revenu pour se loger.

Liens connexes :

La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement depuis plus de 70 ans. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL exerce ses activités en s'appuyant sur trois principes fondamentaux : gestion prudente des risques, solide gouvernance d'entreprise et transparence. Pour en savoir plus, veuillez composer le 1 800 668-2642 ou consulter le site www.schl.ca.

La SHQ a pour mission de favoriser l'accès des citoyens à des conditions adéquates de logement. Grâce à ses programmes et à ses nombreux partenaires, elle aide plus de 229 000 ménages québécois. Pour plus d'information sur les programmes et les services offerts par la SHQ, pour en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, ou pour obtenir des conseils sur l'habitation, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

Restez branché :

