Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local - Volet principal - Québec accorde une aide financière de plus de 1,9 M$ aux municipalités de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

QUÉBEC, le 1er mai 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 1 947 992 $ à 39 municipalités de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Les municipalités visées réaliseront des travaux d'entretien visant à maintenir la fonctionnalité des routes locales intermunicipales (routes de niveau 1), des routes donnant accès à la propriété rurale habitée en permanence (routes de niveau 2) et des éléments des ponts situés sur les routes dont les municipalités ont la responsabilité.

C'est le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, ainsi que le député des Îles-de-la-Madeleine, M. Germain Chevarie, qui en ont fait l'annonce au nom du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. Laurent Lessard. L'aide financière varie selon le nombre de kilomètres à entretenir dans chacune des municipalités. Une somme supplémentaire est accordée aux municipalités où se trouvent des routes locales ayant aussi une vocation d'accès aux ressources forestières ou minières.

Les travaux visent à maintenir en bon état des infrastructures ciblées et, par le fait même, à assurer la sécurité des usagers qui empruntent ces artères. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local qui comprend deux volets : Volet principal et Volet des chemins à double vocation.

Citations :

« Notre appui financier à la voirie locale nous permet d'accompagner les municipalités dans leurs besoins en matière de maintien et d'amélioration des infrastructures routières locales. Je suis heureux aujourd'hui que le gouvernement apporte ce soutien financier à plusieurs municipalités de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. »

Laurent Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

« L'aide accordée aux municipalités de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine par notre gouvernement permet d'entretenir les infrastructures routières sous la gestion des municipalités. Les travaux réalisés permettent ainsi à l'ensemble des usagers de bénéficier de routes en meilleur état et, par conséquent, plus sécuritaires. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« L'aide gouvernementale de plus 143 000 $ apportée à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine va bénéficier à l'ensemble des insulaires et aussi aux nombreux touristes qui nous visitent chaque année. Ce sont des investissements qui sont importants pour le milieu et pour l'ensemble des utilisateurs du réseau routier. »

Germain Chevarie, député des Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local comprend deux volets :

Volet principal

S'adresse aux municipalités (environ 800) et aux MRC pour les territoires non organisés qui ont la gestion des routes locales de niveaux 1 et 2 sur leur territoire. L'aide est calculée en fonction du nombre de kilomètres de routes locales et de la richesse foncière uniformisée de la municipalité.

Volet des chemins à double vocation

S'adresse aux municipalités (environ 70) et aux MRC pour les territoires non organisés qui ont la gestion des routes locales de niveaux 1 et 2 ayant aussi une vocation d'accès aux ressources forestières ou minières. Une route est considérée à double vocation lorsqu'on y dénombre au moins 1 000 camions chargés qui y circulent au cours d'une année.

Ce programme s'ajoute au programme Réhabilitation du réseau routier local, dont l'enveloppe budgétaire pour l'année 2017-2018 est de 50 millions de dollars. Au total, l'aide globale accordée aux municipalités pour des travaux de voirie locale au cours de la présente année financière atteindra près de 175 millions de dollars.

Lien connexe :

Annexe

Liste des municipalités de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et les sommes qui leur seront versées

Bonaventure (MRC) 17 577 $ Bonaventure 101 694 $ Caplan 57 189 $ Cascapédia-Saint-Jules 62 036 $ Escuminac 76 270 $ Hope 52 549 $ Hope Town 36 268 $ L'Ascension-de-Patapédia 89 423 $ Maria 15 734 $ Matapédia 29 900 $ New Carlisle 45 244 $ New Richmond 50 019 $ Nouvelle 98 718 $ Paspébiac 61 720 $ Pointe-à-la-Croix 14 515 $ Port-Daniel-Gascons 86 231 $ Ristigouche-Partie-Sud-Est 32 364 $ Saint-Alexis-de-Matapédia 105 610 $ Saint-Alphonse 70 068 $ Saint-André-de-Restigouche 50 608 $ Saint-Elzéar 61 718 $ Saint-François-d'Assise 52 920 $ Saint-Godefroi 40 926 $ Saint-Siméon 68 989 $ Shigawake 44 319 $ Cap-Chat 56 777 $ Cloridorme 6 071 $ Grande-Vallée 28 819 $ La Haute-Gaspésie 6 008 $ La Martre 26 100 $ Marsoui 19 053 $ Percé 155 667 $ Petite-Vallée 4 912 $ Rivière-à-Claude 4 685 $ Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine 8 010 $ Sainte-Thérèse-de-Gaspé 44 853 $ Saint-Maxime-du-Mont-Louis 16 821 $ Les Îles-de-la-Madeleine 143 720 $ Mont-Saint-Pierre 3 887 $

