Le gouvernement du Canada appuie la santé chez les enfants ainsi que dans les familles et les communautés du Nunavut







Aider les Inuits à agir pour réaliser leurs priorités en matière de santé

IQALUIT, le 1er mai 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nunavut sont déterminés à renouveler la relation entre les Inuits et l'État afin de réaliser des progrès par rapport aux questions qui revêtent le plus d'importance, notamment la santé.

Aujourd'hui, l'honorable Jane Philpott, ministre de la Santé, l'honorable George Hickes, ministre de la Santé du Nunavut, et Aluki Kotierk, présidente de Nunavut Tunngavik inc., ont annoncé le renouvellement de l'entente sur le mieux-être au Nunavut.

L'entente renouvelée sur le mieux-être au Nunavut met l'accent sur le soutien aux Inuits dans la redéfinition de leurs priorités en santé et dans l'intervention par rapport à ces priorités. Ce modèle, qui respecte les réalités culturelles, repose sur de solides partenariats, tant à l'échelon communautaire que territorial.

Le gouvernement du Canada fournira au gouvernement du Nunavut un financement de 189 millions de dollars sur dix ans pour des programmes communautaires dans quatre grands domaines : santé chez les enfants ainsi que dans les familles et les communautés, modes de vie sains, bien-être mental ainsi que soins à domicile et soins communautaires. Voici des exemples d'activités qui seront financées dans le cadre de l'entente.

Des programmes de bien-être communautaire, comme des programmes de petits-déjeuners dans les écoles, des programmes de bien-être mental, des activités de mentorat, des cours de cuisine et des activités physiques.

Des initiatives de promotion de la santé, notamment des programmes pour la santé mentale et le bien?être mental, des programmes pour la santé en matière de sexualité, des programmes pour la santé des mères et des enfants (p. ex. les boîtes pour bébé du Nunavut , remplies d'articles essentiels pour des nouveau-nés) et des programmes d'abandon du tabagisme.

, remplies d'articles essentiels pour des nouveau-nés) et des programmes d'abandon du tabagisme. Des initiatives de développement communautaire, qui favoriseront le recrutement et la formation de coordonnateurs.

Des programmes de soins communautaires, qui permettent de garantir la présence d'un système coordonné pour les soins à domicile et les soins communautaires fournis dans l'ensemble des communautés du Nunavut .

Cette entente renouvelée permet une planification à plus long terme ainsi que la mise en oeuvre et la prestation de programmes à l'échelle des 25 communautés du Nunavut, en plus d'accroître la souplesse afin de mieux répondre aux besoins communautaires. Un principe clé de la nouvelle entente veut que les Inuits codirigent la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation des programmes de santé à l'échelle du Nunavut.

Citations

« Il est excitant de voir l'ensemble des activités et des programmes novateurs offerts au Nunavut que l'entente soutient. Nous savons que les programmes communautaires sont les plus efficaces. Cette entente donne l'occasion aux Nunavois de jouer un rôle de chefs de file pour s'occuper de leurs besoins et de leurs circonstances uniques en matière de soins de santé. »

L'honorable Jane Philpott

Ministre de la Santé

« Le ministère de la Santé salue les travaux en cours à l'appui des programmes de bien-être dans nos communautés grâce à la collaboration avec Santé Canada et avec Nunavut Tunngavik inc. Cette collaboration garantit que les communautés seront en mesure de continuer de mettre l'accent sur des initiatives communautaires qui visent à améliorer la santé et le bien-être au moyen d'une approche déterminée par elles qui met l'accent sur l'acquisition de connaissances et de capacités culturelles et qui fait la promotion des valeurs inuites. »

L'honorable George Hickes

Ministre de la Santé, gouvernement du Nunavut

« NTI accueille favorablement le renouvellement de l'entente sur le mieux-être au Nunavut. L'approche de financement pluriannuelle résout une préoccupation soulevée par les Inuits qui faisait obstacle à la prestation d'une programmation communautaire uniforme. Cette approche renouvelée tire parti de notre capacité communautaire à offrir des programmes en fonction des priorités et des besoins. Nous espérons que cette entente multipartite inspirera d'autres ministères à collaborer étroitement avec des organisations inuites pour que les programmes et les services offerts soient le reflet des buts et des objectifs inuits, conformément à l'article 32 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. »

Aluki Kotierk

Présidente, Nunavut Tunngavik inc.

Faits en bref

Santé Canada investira environ 19 millions de dollars par année dans l'entente sur le mieux?être au Nunavut , pour un total de 184,5 millions de dollars sur dix ans.

investira environ 19 millions de dollars par année dans l'entente sur le mieux?être au , pour un total de 184,5 millions de dollars sur dix ans. L'Agence de la santé publique du Canada investira plus de 455 000 $ par année, pour un total d'environ 4,5 millions de dollars sur dix ans.

investira plus de 455 000 $ par année, pour un total d'environ 4,5 millions de dollars sur dix ans. Dans le budget de 2017, le gouvernement s'est engagé à verser 54 millions de dollars au Nunavut pour renouveler et étendre le Fonds d'investissement-santé pour les territoires à compter de 2017-2018. Ce financement appuiera les efforts territoriaux pour innover et transformer le système de santé du Nunavut et permettra aux habitants du Nord d'avoir accès aux soins de santé dont ils ont besoin.

pour renouveler et étendre le Fonds d'investissement-santé pour les territoires à compter de 2017-2018. Ce financement appuiera les efforts territoriaux pour innover et transformer le système de santé du et permettra aux habitants du Nord d'avoir accès aux soins de santé dont ils ont besoin. L'ancienne entente sur le mieux-être a été annoncée en avril 2012 et a pris fin le 31 mars 2017.

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 1 mai 2017 à 13:43 et diffusé par :