/C O R R E C T I O N de la source -- Agence canadienne d'inspection des aliments/

Dans le communiqué Mise à jour d'un avis de rappel d'aliments - Rappel de Croûtes à tartelettes 3 po et Pâte pour dessus de tarte 9 po de marque Mom's Pantry / Jim & Leonie en raison de la bactérie E. coli O121, diffusé le 28 avril 2017 par l'Agence canadienne d'inspection des aliments sur le fil de presse CNW, la compagnie avise qu'une erreur s'est glissée dans la section "Codes". La copie complète et corrigée suit :

Mise à jour d'un avis de rappel d'aliments - Rappel de Croûtes à tartelettes 3 po et Pâte pour dessus de tarte 9 po de marque Mom's Pantry / Jim & Leonie en raison de la bactérie E. coli O121

Les photos des produits sont disponibles à http://bit.ly/2oRwMnk

OTTAWA, le 28 avril 2017 /CNW/ - L'avis de rappel d'aliments diffusé le 25 avril 2017 a été mis à jour et comprend des renseignements supplémentaires sur les produits. Ces renseignements supplémentaires ont été obtenus au cours de l'enquête sur la salubrité des aliments effectuée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Mom's Pantry procède au rappel de Croûtes à tartelettes 3 po et Pâte pour dessus de tarte 9 po de marque Mom's Pantry / Jim & Leonie parce que ces produits pourraient être contaminés par la bactérie E. coli O121. Les produits visés décrits ci-dessous ne doivent pas être consommés.

Les produits suivant ont été vendus à l'échelle nationale.

Produits visé par le rappel

Marque Produit Format CUP Codes Mom's Pantry / Jim & Leonie Croûtes à tartelettes 3 po 90 x 19 g Aucun Toutes les unités vendues du 1er décembre 2016 au 28 avril 2017 inclusivement Mom's Pantry / Jim & Leonie Pâte pour dessus de tarte 9 po 15 x 142 g Aucun Toutes les unités vendues du 15 mars 2017 au 28 avril 2017 inclusivement

Ce qu'il faut faire

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin.

Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison. Si c'est le cas, jetez-les ou rapportez-les au magasin où ils ont été achetés.

Il n'est pas sécuritaire de goûter ni de consommer de la pâte crue, quel que soit le type de farine utilisé, car la farine crue peut être contaminée par des bactéries nuisibles, comme E. coli O121. Les aliments contaminés par la bactérie E. coli O121 ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade. Les symptômes possibles sont les suivants : nausées, vomissements, crampes abdominales plus ou moins aiguës et diarrhée aqueuse ou sanguinolente. Dans les cas graves, certaines personnes peuvent souffrir de convulsions ou d'un accident vasculaire cérébral tandis que d'autres peuvent avoir besoin de transfusions sanguines et de dialyse. Dans certains cas, les dommages causés aux reins sont permanents. La maladie peut même causer la mort.

Contexte

Ce rappel découle de renseignements obtenus par l'ACIA au cours d'une enquête sur une éclosion de maladie d'origine alimentaire. L'ACIA procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché les produits faisant l'objet du rappel.

Cas de maladie

Des cas de maladie associés à la consommation de farine ont été signalés. Toutefois, pour le moment, aucun cas de maladie confirmé associé à la consommation des produits visés par cet avis de rappel d'aliments n'a été signalé.

Renseignements supplémentaires

