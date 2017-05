24 heures de science - Plus de 400 activités passionnantes pour toute la famille, partout au Québec - Thème 2017 : Science et Fiction







QUÉBEC, le 1er mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est parti pour la 12e édition du 24 heures de science, orchestré par Science pour tous et qui se déroulera les 12 et 13 mai partout au Québec! Observations astronomiques, animations, excursions, visite des coulisses de centres de scientifiques ou de laboratoires, ateliers scientifiques, bar des sciences... la programmation cette année, c'est plus de 400 activités, gratuites pour la plupart, offertes dans plus de 200 lieux à travers la province. Pour la deuxième année consécutive, le 24 heures de science s'associe à l'Odyssée des sciences, un évènement pancanadien présenté par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).

Le thème du 24 heures de science 2017 : Science et Fiction... de quoi explorer le monde de demain, les avancées technologiques d'hier et d'aujourd'hui, et plus encore! Tous les aspects de la science sont abordés : technologie, biologie, chimie, mathématiques, santé, sciences humaines, etc. Chaque activité est une occasion de découverte et de rencontre avec des spécialistes ou des animateurs passionnés.

Plus de 80 activités offertes à Québec, une centaine à Montréal, et dans toutes les régions du Québec le public trouvera de quoi satisfaire sa curiosité scientifique : de Sherbrooke à Chibougamau, de Gatineau aux Iles de la Madeleine! Les activités s'adressent aux personnes de tous âges, seules ou en famille. Le programme complet est disponible en ligne www.science24heures.com. Et pas de panique, un moteur de recherche facile à utiliser permet de trouver rapidement les activités et de planifier un parcours personnalisé. Un quiz est aussi proposé sur le site, sur le thème Science et fiction!

Quelques exemples d'activités : à Boucherville, le Conseil national de recherches du Canada vous ouvre ses portes pour la première fois depuis 15 ans ; à Rimouski, c'est un rassemblement de kiosques à saveur scientifique qui vous attend. À Sherbrooke, vous êtes invités à visiter la réserve du Musée de la nature et des sciences ; à L'îlot des Palais, à Québec, vous pouvez participez à des fouilles archéologiques virtuelles! À Ville-Marie, en Abitibi-Témiscamingue, la bibliothèque La Bouquine vous a concocté deux jours complets de science et d'astronomie pour les grands et petits!

Nouveauté, cette année le 24 heures de science s'ouvre à l'international et propose une activité en directe de la France : un Cinésciences en ligne sur le thème de « l'impossible ». Et ça n'est pas tout, des classes francophones venues du Brésil, d'Equateur, d'Espagne, du Maroc, du Sénégal, de Thaïlande participent au concours de journalisme Plume de Science et au Défi Génie Express, proposés aux jeunes dans le cadre du 24 heures de science.

Lors de la conférence de presse de lancement qui s'est tenue au Centre en démonstration en sciences physiques, Jacques Kirouac, directeur général de Science pour tous a déclaré : « Le 24 heures de science c'était un peu de la fiction quand on a commencé, il y a 12 ans. Aujourd'hui, c'est plus que jamais de la science, que nous partageons avec le public québécois, grâce à l'implication des dizaines d'organismes participants et à tous les bénévoles qui s'impliquent d'une façon ou d'une autre pour partager leur passion. »

Science pour tous (SPT) - Organisme privé sans but lucratif, rassemble les acteurs de la culture scientifique, technologique et de l'innovation du Québec. Le 24 heures de science est l'événement phare de l'association. Le festival bénéficie de l'appui de partenaires majeurs tels le Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).

