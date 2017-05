Lancement de la campagne québécoise «DÉGUEU»







Fumer c'est DÉGUEU.

MONTRÉAL, le 1er mai 2017 /CNW Telbec/ - Le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec), en partenariat avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), lance « DÉGUEU », une nouvelle campagne annuelle de prévention à l'initiation du tabagisme chez les jeunes de 11 à 14 ans. Comme l'âge moyen d'initiation au tabac se situe à 13,3 ans, ce groupe constitue celui qui est le plus à risque de s'initier aux produits du tabac.

L'objectif de la campagne « DÉGUEU » est de sensibiliser les jeunes le plus tôt possible, afin de leur faire développer un sens critique pour dire non aux produits du tabac. La campagne veut ainsi démontrer que « fumer c'est dégueu » et qu'il est tout à fait légitime de refuser les produits du tabac, sans qu'il y ait de conséquence sociale.

La campagne sera déployée à la télévision, sur le web et les médias sociaux ainsi que dans les établissements d'enseignement secondaire, les établissements de santé et de services sociaux et leurs partenaires locaux jusqu'au 22 mai. Elle associe des images dégoûtantes à l'action de fumer. Les jeunes peuvent également découvrir les faits et conséquences véridiques du tabagisme et mieux comprendre « pourquoi c'est dégueu de fumer » en visitant le www.fumercestdegueu.ca.

Le RSEQ est engagé activement depuis plusieurs années pour accroître la perception négative de la jeune clientèle à l'égard du tabagisme. « Nous sommes heureux que la campagne DÉGUEU représente un équivalent à De Facto, notre campagne annuelle de sensibilisation envers l'industrie du tabac chez les 17-24 ans, mais agisse en prévention chez les élèves d'un plus jeune âge. Selon nous, la meilleure façon de ne pas fumer ou devenir dépendant aux produits du tabac, c'est de ne jamais commencer », affirme Gustave Roel, président-directeur général du RSEQ.

La prévention du tabagisme chez les jeunes est en effet une des grandes préoccupations du gouvernement. Le MSSS y a d'ailleurs consacré un plan d'action et des investissements importants depuis plusieurs années. Le changement des normes sociales à l'égard du tabagisme chez les jeunes par l'entremise d'une campagne médiatique à large échelle est reconnu comme l'une des meilleures pratiques dans le domaine et continue de faire partie des priorités du MSSS. L'adoption de la Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme, en novembre 2015, fait également partie des différents gestes posés pour prévenir l'initiation au tabac chez les jeunes.

« La santé des jeunes Québécois me tient beaucoup à coeur et je suis très fière que nous soutenions ce type d'intervention. Le RSEQ a acquis une grande expertise dans la lutte contre les habitudes de vie néfastes auprès des jeunes. Ils sauront nous surprendre et attirer leur attention. Cette initiative est en parfaite complémentarité avec l'objectif que nous nous sommes donnés dans le cadre de la Politique gouvernementale de prévention en santé. En effet, nous souhaitons réduire à 10 % le nombre de fumeurs quotidiens et occasionnels d'ici 2025 et cette campagne contribuera très certainement à atteindre cet objectif », a conclu la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, madame Lucie Charlebois.

À propos du RSEQ

Le RSEQ assure la promotion et le développement du sport et de l'activité physique en milieu étudiant, de l'initiation jusqu'au sport de haut niveau. Il favorise ainsi l'éducation, la réussite scolaire et la santé des jeunes.

