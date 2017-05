L'ACFC crée un comité consultatif pour renforcer la protection des consommateurs de produits et services financiers







OTTAWA, le 1er mai 2017 /CNW/ - Afin de renforcer la protection des consommateurs de produits et de services financiers au Canada, Lucie Tedesco, commissaire de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC), a lancé aujourd'hui un appel de candidatures en vue de mettre sur pied un nouveau comité consultatif sur la protection des consommateurs. Ce comité jouera un rôle clé en soutenant la commissaire dans la réalisation du mandat de l'Agence en matière de protection des consommateurs de produits et de services financiers.

Les membres du comité aideront à protéger les consommateurs en orientant le travail de supervision de l'ACFC, les initiatives de recherche et l'élaboration de matériel pour l'éducation des consommateurs. De plus, les membres fourniront leur point de vue sur les tendances du marché, les nouveaux enjeux, les préoccupations quant à la prestation des services financiers et l'incidence des changements dans le secteur des services financiers sur la population canadienne.

Les personnes intéressées peuvent poser leur candidature en ligne jusqu'à 23 h 59 le 30 juin 2017.

Faits en bref

La commissaire de l'ACFC sélectionnera les membres du comité. Ces membres comprendront des intervenants des secteurs public, privé, sans but lucratif et universitaire.

Les membres auront les responsabilités suivantes :

appuyer le mandat de l'ACFC en matière de protection des consommateurs de produits et de services financiers; déceler et évaluer les tendances et les enjeux émergents ayant une incidence sur les consommateurs de produits et de services financiers; faire connaître et analyser les recherches se rapportant au mandat de protection des consommateurs de produits et de services financiers de l'ACFC et signaler d'éventuelles pistes de recherche; utiliser toutes ses connaissances et ses compétences dans l'intérêt des consommateurs de produits et de services financiers.

Les personnes qui souhaitent recevoir des renseignements additionnels sur le comité et le processus connexe de présentation d'une candidature peuvent communiquer avec l'ACFC par courriel à conformite@acfc.gc.ca

Citations

« La protection des consommateurs de produits et de services financiers au Canada est au coeur du travail de l'ACFC. Alors que le marché financier continue d'évoluer rapidement, il est important pour nous de demeurer proactifs et de faire preuve d'agilité pour protéger les consommateurs canadiens de produits et de services financiers. J'attends avec impatience l'occasion de mobiliser les intervenants de tous les secteurs afin qu'ils développent leurs connaissances, leurs compétences spécialisées et leur sagesse alors que nous réalisons notre mission de base. »

Lucie Tedesco, Commissaire, Agence de la consommation en matière financière du Canada

SOURCE Agence de la consommation en matière financière du Canada

Communiqué envoyé le 1 mai 2017 à 12:42 et diffusé par :