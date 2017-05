Finale nationale de Cégeps en spectacle : Coralie Roberge du Cégep Limoilou remporte la bourse de la Fédération des cégeps







MONTRÉAL, le 1 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le président-directeur général de la Fédération des cégeps, M. Bernard Tremblay, a remis une bourse de 1500 $ à Coralie Roberge, du Cégep Limoilou, à l'occasion de la 38e finale de Cégeps en spectacle, qui a eu lieu le 29 avril dernier, au Cégep de Saint-Laurent. Cégeps en spectacle est l'un des événements phares organisés par le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ), un organisme partenaire de la Fédération des cégeps.

C'est l'aspect audacieux de son numéro présenté dans la catégorie arts du cirque - création, l'émotion qui s'en dégageait, de même que sa démarche artistique qui ont valu à Coralie Roberge ce prix du plus important concours des arts de la scène du milieu collégial.

En plus de Cégeps en spectacle, la Fédération des cégeps s'associe aux grands événements du RIASQ qui comprennent l'Intercollégial de théâtre, l'Intercollégial de danse, l'Intercollégial d'arts visuels, l'Intercollégial de cinéma étudiant, le Circuit d'improvisation du RIASQ, le Concours intercollégial d'écriture dramatique l'Égrégore et Reporters en spectacle.

Véritables vitrines pour la relève culturelle au Québec, les événements du RIASQ encouragent toutes les formes d'expression, célèbrent l'audace, l'originalité et la différence. Ils offrent aux étudiantes et aux étudiants du collégial l'occasion de s'exprimer sur une multitude de plateformes, de développer leur créativité, d'enrichir considérablement leur parcours scolaire par l'expérience d'activités socioculturelles, et pour certains, de se raccrocher à leurs études. En outre, les grands événements du RIASQ mettent en relief le caractère particulier des cégeps, soit celui d'être beaucoup plus que des lieux où suivre des cours, mais plutôt de véritables milieux de vie.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de services aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.qc.ca.

