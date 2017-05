Mary Forrest, présidente-directrice générale de Munich Re Amérique du Nord (vie et santé) a annoncé des changements organisationnels au sein de la succursale canadienne et de l'équipe de la haute direction de l'Amérique du Nord. Ces changements prendront effet le 1er mai 2017







TORONTO, le 1er mai 2017 /CNW/ - « Nous constatons maintenant plus que jamais d'énormes changements dans notre secteur. Être témoins de ces changements est très stimulant, et Munich Re est déterminée à devenir un joueur de premier plan sur le marché. Les changements que nous apportons à notre équipe de la haute direction au Canada propulseront notre culture de l'innovation », affirme Mme Forrest.

Bernard Naumann a été nommé au poste de président-directeur général de Munich Re Canada (vie). À ce titre, M. Naumann élaborera et exécutera la stratégie liée aux activités de réassurance au Canada et dans les Caraïbes. Grâce à ses solides connaissances en matière de réassurance individuelle et collective, à sa polyvalence et à la qualité des relations qu'il entretient avec les clients, plusieurs postes de haut dirigeant lui ont été confiés au cours de sa carrière. Il a été nommé vice-président principal, réassurance individuelle en 2007 avant de devenir vice-président principal, réassurance, c'est-à-dire responsable de tous les secteurs d'activité, en 2016. À l'issue de cette nouvelle nomination, il mettra au service des clients du Canada et des Caraïbes plus de 20 ans d'expérience.

Richard Letarte a été nommé au poste de président-directeur général de Nouveaux Horizons, une division de Munich Re Amérique du Nord (vie et santé). Il dirigera les initiatives en matière d'innovation de l'Amérique du Nord axées sur la conception de nouveaux produits et services, et sur les investissements dans les nouvelles technologies. En 2016, M. Letarte a été nommé vice?président principal, innovation, pour les affaires d'assurance vie canadiennes. Ce poste lui convenait tout particulièrement en raison de son sens des affaires, de son esprit d'entreprise et de son expérience de presque 30 ans dans les produits d'assurance collective ainsi que les produits d'assurance vie individuelle et prestations du vivant.

Autres nominations au sein de l'équipe de la haute direction de Munich Re Amérique du Nord :

Lloyd Milani a été nommé au poste de chef de la gestion des risques, Amérique du Nord (vie et santé). À ce titre, il demeurera non seulement responsable des activités de gestion des risques de l'entreprise pour le secteur de l'assurance vie au Canada et aux États?Unis, mais se verra aussi confier la responsabilité des activités d'assurance de réassurance santé, Amérique du Nord.

Marc-André Giguère, qui avait été nommé au poste de vice-président principal et chef de la gestion des contrats en vigueur, Amérique du Nord (vie et santé) en 2015, s'occupe de la gestion des contrats en vigueur pour les activités vie et santé au Canada et aux États?Unis.

Juan Serrano, qui avait été nommé au poste de président-directeur général de Munich Health, Amérique du Nord en 2015, se joint à l'équipe de la haute direction vie et santé pour gérer les activités d'assurance et de réassurance nord-américaines pertinentes.

Munich Re est synonyme d'excellence en matière de solutions spécialisées, de gestion du risque continu, de stabilité financière et de proximité avec la clientèle. C'est ainsi que Munich Re apporte de la valeur à ses clients, à ses actionnaires et à ses employés. Au cours de l'exercice financier 2016, le Groupe Munich Re - qui propose des services de base en matière d'assurance et de réassurance sous un même toit - a réalisé un profit de 2,6 milliards d'euros. La société oeuvre dans tous les secteurs de l'assurance et compte plus de 43 000 employés partout dans le monde. Le Groupe dispose d'un revenu en primes de quelque 28 milliards d'euros au seul titre de la réassurance et est l'un des plus importants réassureurs à l'échelle mondiale. Munich Re est reconnue comme un assureur de risques très recherché, surtout par les clients qui ont besoin de solutions pour des risques complexes. Ses principales activités d'assurance sont concentrées au sein du groupe ERGO, un des plus importants groupes d'assurance d'Allemagne et d'Europe. ERGO est présent dans plus de 30 pays et offre une gamme complète de produits et de services d'assurance et d'épargne. En 2016, ERGO a déclaré un revenu en primes de 16 milliards d'euros Les placements mondiaux de Munich Re (sauf ceux liés à l'assurance), qui s'élèvent à 219 milliards d'euros, sont gérés par MEAG, qui met également ses compétences au service d'investisseurs privés et institutionnels en dehors du Groupe.

Avis de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs fondés sur les hypothèses et prévisions formulées par la direction de Munich Re. Des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs peuvent engendrer des écarts substantiels entre les énoncés prospectifs mentionnés ici et l'évolution réelle, en particulier les résultats, de la situation financière et du rendement de la Compagnie. La Compagnie décline toute responsabilité quant à la mise à jour ou à l'adaptation de ces énoncés prospectifs par suite d'événements ou de développements futurs.

SOURCE Munich Re Canada

Communiqué envoyé le 1 mai 2017 à 12:11 et diffusé par :