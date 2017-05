375e anniversaire de Montréal - Le 375e dévoile le parcours des Géants?!







- Les Géants « vivront » dans les rues de Montréal pendant trois jours et deux nuits -

MONTRÉAL, le 1er mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est enfin au tour de Montréal de vivre l'expérience des Géants de la compagnie Royal de Luxe?! En effet, pour la première fois en sol canadien, après plus de 20 millions de spectateurs à travers le monde, des personnages plus grands que nature, pouvant atteindre une hauteur de 5 étages, parcourront les rues de la ville, du 19 au 21 mai. Cette création, spécialement conçue pour le 375e anniversaire de la métropole, fera de celle-ci le théâtre d'une rencontre monumentale entre les Montréalais et ces êtres grandioses.

Le parcours

Manipulés par plus de 71 lilliputiens, la Petite Géante et le Scaphandrier « vivront » dans plusieurs lieux et rues de Montréal situés entre le parc Jeanne-Mance et le Vieux-Port, astucieusement choisis dans le but de rentre justice à l'histoire qui les accompagne. Tout comme les humains, les Géants ont besoin de bouger, de boire, de se laver... et de dormir?! Ainsi, ils prendront place, nuit et jour, dans certains espaces publics de la ville, afin de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Il sera donc possible de voir, par exemple, la Petite Géante se coucher pour faire une sieste?! Enfin, une grande parade, clôturée par une cérémonie de départ, est prévue le dimanche 21 mai. Planifiez votre longue fin de semaine en en choisissant vos lieux préférés pour admirer chaque Géant, ou venez marcher à leurs côtés; ils se déplacent à 2,25 km/h!

Le Royal de Luxe

Compagnie de théâtre de rue basée à Nantes qui a vu le jour en 1979, Royal de Luxe compte à son actif 61 créations, plus de 22 millions de spectateurs (dont 20 millions pour les séances issues de la saga de Géants), près de 1?380 représentations dans plus de 170 villes, 40 pays et 5 continents. Il s'agit de la plus célèbre troupe française de théâtre de rue. Royal de luxe offre la joie de la création en direct, du partage, de l'humour, de la prouesse, de l'émerveillement et de grandes histoires simples, longuement mûries. Gares, vitrines, arbres, rivières, bateaux, hangars et villes entières sont autant de territoires artistiques explorés par la compagnie depuis maintenant 37 années.

Le créateur

En 1984, Jean-Luc Courcoult abandonne le rôle de comédien pour se consacrer uniquement à celui de metteur en scène. Il souhaite avant tout créer des histoires pour apporter une dimension nouvelle au réel, et de la poésie là où on ne l'attend pas. Jean-Luc Courcoult poursuit sa tournée des Géants afin de présenter au monde entier son univers empreint de magie, mis en scène au coeur même des villes, métamorphosant alors ces dernières en immenses scènes de théâtre. Remettant sans cesse en question les traditions théâtrales, Jean-Luc Courcoult n'a pas fini d'offrir au public l'occasion de rêver à un univers où tout devient possible.

À propos de la Société des célébrations du 375eanniversaire de Montréal

La Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal est un organisme à but non lucratif qui a pour mandat d'organiser les festivités et contributions socio-économiques qui marqueront le 375e anniversaire de Montréal en 2017. Privilégiant la mise en valeur de l'expertise montréalaise, elle agit comme un catalyseur des forces dans la réalisation de son mandat : mobiliser la communauté, mettre en oeuvre une stratégie de financement, administrer de façon rigoureuse les fonds recueillis, élaborer une programmation de qualité et assurer la promotion des festivités.

La Société bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et du financement privé de douze Grandes Montréalaises. Pour plus de renseignements : 375mtl.com

Trouvez tous nos communiqués ainsi que des images et des vidéos complémentaires dans notre salle de presse virtuelle en cliquant ici.

Suivez l'information en temps réel sur notre fil de nouvelles Twitter @375Mtl.

Suivez-nous sur Facebook.

Pour en savoir plus sur la contribution du gouvernement du Québec au 375eanniversaire de Montréal, cliquez ici.

SOURCE Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal

Communiqué envoyé le 1 mai 2017 à 12:27 et diffusé par :