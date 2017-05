Mois de l'arbre et des forêts 2017 - La forêt à l'honneur dans la lutte contre les changements climatiques!







QUÉBEC, le 1er mai 2017 /CNW Telbec/ - La forêt sera mise à l'honneur durant tout le mois de mai. Dès 1882, c'est sous la forme d'une journée qu'elle est d'abord célébrée, puis à partir de 2001, c'est un mois complet qui est consacré à mettre en lumière son importance dans nos vies. Cet événement est l'occasion notamment de se rappeler que cette ressource est vitale pour notre société.

En effet, outre les arbres et les forêts, tout ce qui est #faitdebois joue un rôle dans la lutte contre les changements climatiques : en s'assurant du renouvellement des arbres dans les forêts et de leur transformation en matériaux durables, des gaz à effet de serre sont ainsi retirés de l'atmosphère et stockés dans ces matériaux écologiques pour une longue période de temps, créant un gain pour l'environnement.

Visitez le mffp.gouv.qc.ca/forets/maf pour connaître tous les détails et consulter la liste des activités offertes dans votre région. Sont proposés au menu : distributions d'arbres, conférences, journées familiales, rallyes, ateliers en forêt, etc.

Le Mois de l'arbre et des forêts est également l'occasion pour les parents inscrits au programme Mon arbre à moi en cours d'année de se procurer un plant. Ce programme permet à tout enfant, qui naît ou qui est adopté au Québec dans l'année en cours, de recevoir un petit plant d'arbre qui grandira avec lui.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

