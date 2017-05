Porter Airlines sert maintenant à ses passagers les biscuits sablés de Walkers







TORONTO, le 1er mai 2017 /CNW/ - Porter Airlines dévoile un nouveau partenariat avec un nouveau fournisseur, le fabricant de biscuits Walkers Shortbread. Ces biscuits font partie intégrante de l'expérience de vol raffinée de Porter, et Walkers est un partenaire naturel avec son excellent goût et son engagement à l'endroit de la qualité.

Le biscuit sablé de Walkers était le biscuit original servi lorsque Porter a effectué ses premiers vols en 2006. Porter ramènera donc ce biscuit à compter du 1er mai.

«Porter est reconnu pour offrir une expérience distincte à tous nos passagers», déclare Robert Deluce, président-directeur général de Porter Airlines. «Nous sommes la seule compagnie aérienne canadienne à offrir les biscuits sablés de Walkers. Cette collation haut de gamme a été grandement appréciée par nos passagers dans le passé et nous savons qu'ils seront heureux d'apprendre qu'elle sera de nouveau offerte.»

Porter et Walkers ont tous les deux commencé en tant que petites entreprises qui ont progressé pour éventuellement obtenir une reconnaissance internationale en raison de leurs produits et de leurs services de grande qualité, ce qui démontre que ce partenariat est très bien assorti.

«Walkers est très heureux d'amorcer ce nouveau et intéressant chapitre avec Porter Airlines», précise Alastair Walker, gestionnaire des ventes internationales chez Walkers Shortbread. «Nous envisageons un partenariat long et prospère.»

À propos de Porter Airlines

Porter Airlines a révolutionné les vols de courte durée grâce à son accueil chaleureux et convivial, ramenant la classe et le raffinement dans le voyage aérien. Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD et elle a aussi été désignée comme la meilleure société aérienne régionale en Amérique du Nord par Skytrax.

Porter dessert actuellement Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Moncton, Halifax, St. John's, Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie, Sudbury, Timmins, North Bay, Windsor, New York (Newark), Chicago (Midway), Boston, Washington (Dulles) et Pittsburgh, et elle offre des vols saisonniers à destination de Mont-Tremblant (au Québec), de Myrtle Beach, de Burlington (au Vermont) et d'Orlando-Melbourne (en Floride). Des forfaits vacances sont offerts par Évasions Porter à porterescapes.com.

Visitez www.flyporter.com ou composez le 1 888 619-8622 pour plus de précisions.

À propos de Walkers Shortbread

Walkers Shortbread a été fondée en 1898 et demeure une entreprise familière, qui confectionne fièrement les meilleurs biscuits sablés au beurre au monde dans son village d'origine d'Aberlour dans les Hautes terres d'Écosse. Walkers vend maintenant ses produits dans plus de 100 pays et elle est la principale marque d'aliments exportés par l'Écosse. Les biscuits Walkers Highlanders ont obtenu la plus grande récompense de Trois étoiles dorées pour le prix Goût supérieur de l'Institut international du goût et de la qualité. Les sablés au beurre, les biscuits et les galettes d'avoine de Walkers ne renferment aucune saveur ni colorant artificiel ou agent de conservation, et ils sont certifiés casher avec la mention OUD. Walkers n'appuie pas l'utilisation d'ingrédients génétiquement modifiés. Pour plus de précisions, veuillez aller sur le site walkersshortbread.com

