Le camp des recrues RBC sera présent aux jeux du Canada 2017







WINNIPEG, le 1er mai, 2017 /CNW/ - RBC, la Fondation olympique canadienne et le Comité olympique canadien ont annoncé aujourd'hui un partenariat de marketing et de dépistage d'athlètes avec les Jeux du Canada 2017.

S'inscrivant dans l'engagement de longue date de RBC envers les athlètes amateurs et les athlètes d'élite canadiens, ce partenariat permettra aux athlètes des Jeux du Canada de participer sur place au Camp des recrues RBC, série d'événements régionaux qui aident des représentants d'organisations sportives à découvrir des athlètes ayant le potentiel de briller aux Jeux olympiques dans des sports auxquels ils n'auraient peut-être pas songé.

« RBC est ravie d'appuyer les Jeux du Canada, un tremplin essentiel pour nos futurs athlètes olympiques, a déclaré Kim Ulmer, vice-présidente régionale, RBC. Plus de 60 % des médailles du Canada aux Jeux olympiques de 2016 à Rio ont été remportées par d'anciens participants aux Jeux du Canada. Au moyen de ce partenariat, nous voulons aider encore plus d'athlètes des Jeux du Canada à réaliser leur rêve olympique. »

En plus de pouvoir acquérir une précieuse expérience dans plusieurs compétitions, les participants aux Jeux du Canada auront l'occasion de voir leurs résultats comparés à des étalons de performance et d'être évalués par des représentants de plus de onze organisations sportives nationales. Tout au long des Jeux du Canada, des centres d'essais seront en place au Active Living Centre de l'Université du Manitoba. De plus, RBC et le Comité olympique canadien collaboreront à la promotion des Jeux du Canada.

« Nous sommes très heureux de la présence du Camp des recrues RBC aux Jeux d'été du Canada de 2017 à Winnipeg, a déclaré Tom Quinn, président du conseil d'administration des Jeux du Canada. Les Jeux du Canada et le Camp des recrues RBC offrent aux athlètes les moyens d'exceller à un niveau supérieur. Les Jeux du Canada représentent une étape importante de la préparation de notre prochaine génération de champions, et comme le Camp des recrues RBC fait maintenant partie du processus, il est certain que nous verrons beaucoup de futures étoiles à Winnipeg cet été. »

Pendant les événements du Camp des recrues RBC, les athlètes effectueront une série d'exercices pour mesurer leur vitesse, leur puissance, leur force et leur endurance. Ils le feront devant des entraîneurs et des représentants de diverses organisations sportives nationales et provinciales, et leurs résultats seront comparés à des étalons de performance afin de déterminer leur capacité à exceller dans un sport. Le nombre d'événements régionaux du Camp des recrues RBC, lancé en 2016, est passé de quatre à vingt-six, et celui des organisations sportives nationales participantes, de six à onze. À ce jour, cette année, plus de 1 200 athlètes d'élite canadiens de sept provinces ont pris part au Camp des recrues RBC, et des douzaines d'entre eux ont été sélectionnés par des organisations sportives nationales pour participer à séances d'essais et d'entraînement plus poussées.

« Le Camps des recrues RBC est devenu un élément important de notre processus de dépistage des talents et offre aux athlètes prometteurs de nouvelles occasions de représenter le Canada dans des sports qu'ils n'avaient peut-être pas envisagés, a déclaré Chris Overholt, chef de la direction, Comité olympique canadien. Nous sommes fiers d'offrir ce programme novateur aux Jeux du Canada de 2017 à Winnipeg, et de permettre ainsi aux athlètes de mettre leurs talents à l'épreuve et de découvrir toute l'étendue de leur potentiel. »

