Plus de 5 millions de dollars pour 14 projets de rénovation d'écoles dans Châteauguay - Le député Pierre Moreau annonce des travaux

CHÂTEAUGUAY, QC, le 1er mai 2017 /CNW Telbec/ - Les commissions scolaires New Frontiers et des Grandes-Seigneuries bénéficieront de nouveaux investissements gouvernementaux totalisant 5 145 562 $, pour des travaux de rénovation qui seront exécutés au cours de l'année 2017. Ces investissements visent à assurer le maintien en bon état et la réhabilitation des écoles de la circonscription de Châteauguay. Au total, 14 projets de rénovation seront réalisés grâce aux fonds accordés par le Gouvernement du Québec.

Le ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes, président du Conseil du trésor et député de Châteauguay, M. Pierre Moreau, en a fait l'annonce lors de son passage à l'école Langevin, à Saint-Isidore, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx.

La Commission scolaire New Frontiers recevra 1 414 621 $ et la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, 3 730 941 $ pour divers travaux dans huit écoles de la circonscription de Châteauguay.

Le soutien financier est réparti comme suit :

Commission scolaire / Établissement Montant Projet / Travaux CS New Frontiers



École Mary Gardner 500 000 $ Toiture École Centennial Park. 914 621 $ Toiture





CS des Grandes-Seigneuries



École Langevin 616 194 $ Toiture, installations sanitaires, système de ventilation, maçonnerie, enveloppe du bâtiment École Saint-René 440 000 $ Enveloppe du bâtiment Centre d'éducation des adultes L'Accore 1 006 000 $ Enveloppe du bâtiment École de la Rive 696 781 $ Surfaces piétonnières, accès des véhicules École Louis-Philippe-Paré 327 800 $ Toiture École Marguerite-Bourgeois 644 166 $ Toiture, enveloppe du bâtiment Total : 5 145 562 $



Ces investissements s'inscrivent dans le cadre des mesures régulières et additionnelles de maintien des bâtiments et de résorption du déficit de maintien de l'année scolaire 2016-2017. Ils couvrent des travaux de rénovation ou d'entretien des bâtiments scolaires, tels que la mise aux normes, la réfection de toitures; le remplacement de portes, de fenêtres et d'installations sanitaires et l'amélioration du système de chauffage, de ventilation ou de plomberie.

Citations :

« Je réitère l'importance de doter le Québec des plus belles et attrayantes écoles. Des écoles fermées ou en mauvais état, c'est inacceptable. Nous devons nous assurer d'offrir des environnements sains, sécuritaires et stimulantes aux élèves qui les fréquentent. Je suis plus que convaincu que l'amélioration de leur milieu de vie aura des incidences positives sur leurs apprentissages, leur motivation et leur réussite éducative. L'annonce d'aujourd'hui pour la circonscription de Châteauguay est un autre geste concret visant directement la réussite éducative des élèves et l'amélioration du quotidien du personnel oeuvrant au sein des écoles québécoises. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine

« L'aide financière accordée cette année vise à prévenir, détecter et corriger les problèmes dans les bâtiments scolaires; elle permet de planifier les travaux jugés prioritaires par les commissions scolaires et de les entreprendre au moment opportun. Une école, c'est plus qu'un bâtiment, c'est le coeur d'une communauté, un milieu de vie à la fois pour les élèves et pour le personnel qui y travaille. Investir dans les infrastructures scolaires, c'est aussi investir dans l'avenir de notre relève.

Pierre Moreau, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes, président du Conseil du trésor et député de Châteauguay

Faits saillants :

Le 24 mars dernier, le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre de la Famille, M. Sébastien Proulx, a annoncé des investissements gouvernementaux totalisant plus de 655 millions de dollars pour permettre aux commissions scolaires francophones et anglophones du Québec de réaliser des travaux de rénovation ou de réhabilitation de leurs établissements au cours de l'année 2017. Près de 2 300 projets de rénovation des infrastructures scolaires seront mis en oeuvre grâce à cette somme.

Ces investissements s'inscrivent dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2016-2026. Pour cette année seulement, l'annonce d'aujourd'hui porte à 1,058 G $ le montant annoncé afin de rénover les écoles du Québec (mesure maintien d'actifs) en plus d'un montant de 553 M $ permettant de construire de nouvelles écoles (mesure ajout d'espace) dans chacune des régions du Québec.

