Le Fonds IA Clarington de petites capitalisations canadiennes fête 20 ans de solides rendements

Le Fonds IA Clarington de petites capitalisations canadiennes a enregistré un rendement annualisé de 10,3 % sur 20 ans, surclassant nettement l'indice des actions à faible capitalisation BMO, l'indice composé S&P/TSX et la catégorie Actions principalement canadiennes à petite et moyenne capitalisation de Morningstar au cours de cette période.*

Le Fonds vise à procurer une croissance régulière au moyen de placements en actions de sociétés canadiennes à petite et à moyenne capitalisation en ayant recours à une méthode ascendante et rigoureuse.

Le processus de gestion du risque a permis au Fonds de réaliser au cours d'une période de 20 ans des rendements exceptionnels ainsi qu'une volatilité moindre par rapport aux principaux indices de référence.

TORONTO, le 1er mai 2017 /CNW/ - Placements IA Clarington inc. (« iA Clarington ») a annoncé aujourd'hui que le Fonds IA Clarington de petites capitalisations canadiennes (le « Fonds ») fête son 20e anniversaire. Le Fonds a offert de solides rendements à ses épargnants depuis sa création, le 20 mars 1997.

Le Fonds IA Clarington de petites capitalisations canadiennes est géré par QV Investors (« QV »), une firme indépendante de gestion de placements détenue par ses employés et basée à Calgary. QV entretient la plus ancienne relation de sous-conseiller avec iA Clarington. QV a recours à une méthode de placement ascendante et rigoureuse qui cherche à repérer des entreprises de grande qualité à des évaluations attrayantes. Le Fonds a enregistré un rendement annualisé de 10,3 % sur 20 ans et a affiché depuis son lancement des résultats supérieurs à ceux de l'indice des actions à faible capitalisation BMO (7,1 %), de l'indice composé S&P/TSX (7,5 %) et de la catégorie Actions principalement canadiennes à petite et moyenne capitalisation de Morningstar (7,8 %)*.

« Nous sommes extrêmement satisfaits des résultats de ce Fonds au cours des deux dernières décennies et nous pensons qu'il est important de célébrer cet événement, déclare Éric Frape, vice-président, Produits et placements, iA Clarington. Au bout du compte, l'objectif du Fonds est de procurer à nos épargnants une croissance à long terme tout en réduisant la volatilité, et c'est exactement ce que le Fonds IA Clarington de petites capitalisations canadiennes a réalisé. Voilà qui illustre bien notre relation de longue date avec QV et notre conviction qu'une gestion active peut créer de la valeur aux épargnants. »

Le tableau ci-dessous montre que le Fonds a affiché une volatilité plus faible, à une exception près, que celles de l'indice des actions à faible capitalisation BMO, de l'indice composé S&P/TSX et de la catégorie Actions principalement canadiennes à petite et moyenne capitalisation de Morningstar au cours des périodes de 5 ans, 10 ans, 15 ans et 20 ans.

Écart-type Fonds IA Clarington

de petites capitalisations

canadiennes, série A Indice composé

S&P/TSX Catégorie Actions

principalement

canadiennes à petite

et moyenne

capitalisation

de Morningstar Indice des actions

à faible capitalisation

BMO 5 ans 8,1 8,1 9,1 13,5 10 ans 12,7 13,5 14,7 19,0 15 ans 12,1 12,7 13,8 17,6 20 ans 13,5 14,9 15,0 18,3

Source : Zephyr StyleADVISOR, 31 mars 2017.

« Tranquillement, nous avons su décupler les avantages de qualité et de valeur pendant plus de 20 années », affirme Ian Cooke, vice-président et gestionnaire de portefeuille, QV Investors.

Constituant un portefeuille diversifié de sociétés canadiennes à petite et à moyenne capitalisation, le Fonds détient actuellement 39 titres et met l'accent sur des sociétés dotées de solides antécédents financiers depuis longtemps. « Nous appliquons avec rigueur un processus de sélection des titres et d'évaluation des risques lorsque nous examinons et ajustons les titres en portefeuille du Fonds, explique M. Cooke. L'une de nos mesures de solidité financière est la résilience d'une société lors de périodes économiques difficiles et aussi dans une perspective à long terme. »

La sélection des titres repose sur sept critères de gestion du risque : 1) efficacité de la gestion et de la gouvernance; 2) solidité du bilan financier; 3) atout concurrentiel établi et perspectives positives du secteur; 4) pas de surendettement; 5) évaluation inférieure à celle du marché; 6) flux de trésorerie disponible alimentant l'augmentation des dividendes; 7) contribution à l'amélioration du portefeuille dans son ensemble (p. ex., diversification accrue).

Finalement, M. Cooke fait remarquer un point important au sujet de QV. Ses employés investissent leur propre argent aux côtés des épargnants dans les fonds QV. « Les intérêts de QV sont ainsi alignés sur ceux de nos épargnants. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Fonds, veuillez visiter : https://iaclarington.com/fr/points-de-vue-actifs/qv---20-ans-à-célébrer

*Toutes les données sur le rendement sont pour les titres de série A en date du 31 mars 2017.

À propos de Placements IA Clarington inc.

À titre de filiale en propriété exclusive de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (quatrième plus importante société d'assurance de personnes au Canada), iA Clarington propose une vaste gamme de produits de placement, notamment des fonds communs de placement à gestion active, des solutions de portefeuilles gérés, des placements socialement responsables et des fonds à échéance cible. Au 31 mars 2017, iA Clarington détenait des actifs sous gestion de plus de 14 milliards de dollars. Pour plus de détails, veuillez visiter https://iaclarington.com/fr/accuiel.

À propos de QV Investors

QV Investors Inc. est une firme canadienne indépendante de gestion de placements, qui s'engage à viser l'excellence sur le plan de la sélection des titres et de la gestion des portefeuilles. Fondée en 1996, QV signifie « Qualité » et « Valeur ». Ces caractéristiques sont les fondements de la culture d'entreprise et des principes de placement de la firme, et vont de l'analyse des placements au barème de frais concurrentiels qu'elle offre à ses clients. QV gère des capitaux pour le compte de caisses de retraite, de compagnies d'assurance, de sociétés de gestion de fonds communs de placement, de fondations, de fiducies et d'une clientèle privée fortunée. www.qvinvestors.com.

Les renseignements fournis dans ce document ne constituent en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou financier. Il vous est recommandé de toujours consulter un conseiller compétent avant de prendre une décision de placement. Les commentaires fournis par le gestionnaire de portefeuille représentent son avis professionnel, ne reflètent pas nécessairement les points de vue d'iA Clarington, et ne doivent pas être considérés comme étant fiables à toute autre fin. Aucun renseignement fourni dans ce document ne devrait être considéré comme un conseil d'achat ou de vente d'un titre quelconque. La description de certains titres dans ces commentaires est fournie seulement à des fins d'illustration. Les fonds communs de placement peuvent vendre ou acheter des titres à tout moment, et la valeur des titres détenus en portefeuille peut augmenter ou diminuer. Le rendement passé d'un fonds commun de placement ou d'un titre peut ne pas se reproduire. Les énoncés faits dans ce document à l'égard du futur présentent les points de vue actuels du gestionnaire de portefeuille concernant des faits futurs. Les faits réels peuvent différer. iA Clarington décline toute responsabilité quant à la mise à jour de l'un ou l'autre de ces énoncés.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et des charges de gestion peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Le niveau de risque historique du fonds indiqué, de l'indice ou du groupe de fonds compris dans la catégorie, est basé sur l'écart-type des rendements de placement. L'écart-type est utilisé comme un outil de mesure qui permet de faire une comparaison quantitative fiable et régulière entre la volatilité relative historique et le risque associé. L'écart-type est communément utilisé pour mesurer la volatilité du rendement et représente le niveau de volatilité historique des rendements sur des périodes de mesure données. Un écart-type plus faible signifie que la volatilité historique des rendements a été moindre et vice versa. La volatilité historique n'est pas nécessairement indicative de la volatilité future. Il existe d'autres types de risques associés aux placements présentés dans ce document. Veuillez consulter le prospectus de chaque fonds pour obtenir des informations complémentaires au sujet des risques spécifiques liés à chacun des fonds. La comparaison des données sur le rendement a pour but d'illustrer le rendement historique du Fonds par rapport au rendement historique d'indices du marché les plus souvent cités. Rendement réel du Fonds : 1 an, 15,7 %; 3 ans, 4,1 %; 5 ans, 12,2 %; 10 ans, 7,3 %. Rendement de l'indice des actions à faible capitalisation BMO : 1 an, 29,8 %; 3 ans, 3,4 %; 5 ans, 4,3 %; 10 ans, 3,6 %. Rendement de l'indice composé S&P/TSX : 1 an, 18,6 %; 3 ans, 5,8 %; 5 ans, 7,8 %; 10 ans, 4,7 %. Rendement de la catégorie Actions canadiennes à petite et moyenne capitalisation : 1 an, 17,1 %; 3 ans, 3,1 %; 5 ans, 6,5 %; 10 ans, 4,0 %. La catégorie Actions canadiennes à petite et moyenne capitalisation de Morningstar a été créée par le CIFSC. Il y a 110 fonds dans la catégorie. Pour être admissibles, les fonds doivent investir au moins 90 % de leurs avoirs en actions dans des titres de sociétés situées au Canada. De plus, la capitalisation boursière moyenne doit être inférieure au seuil maximal de la catégorie Actions canadiennes à petite et moyenne capitalisation. Il pourrait y avoir d'importantes différences entre le Fonds et les indices mentionnés qui pourraient se répercuter sur leur rendement respectif. L'indice composé S&P/TSX est le principal indicateur de l'activité dans les marchés des actions du Canada, et il couvre 95 % des sociétés domiciliées au Canada et inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (TSX). L'indice comprend des actions ordinaires et des parts de fiducie de revenu, et il a été conçu pour représenter un indice de référence général tout en maintenant les caractéristiques de liquidité d'indices plus étroits. L'indice des actions à faible capitalisation BMO Nesbitt Burns comprend des actions ordinaires de toutes les sociétés canadiennes inscrites aux Bourses de Toronto et de Montréal d'une capitalisation boursière n'excédant pas 0,1 % de la capitalisation boursière totale de l'indice S&P/TSX au début de chaque mois. L'exposition à la capitalisation boursière du Fonds, et son exposition géographique et sectorielle peuvent varier par rapport à l'indice de référence. Le Fonds peut être exposé au risque de change, ce qui n'est pas le cas pour l'indice de référence. Le Fonds peut détenir des liquidités, ce qui n'est pas le cas pour l'indice de référence. Il n'est pas possible de faire un placement directement dans un indice du marché. La comparaison au chapitre du rendement est présentée à des fins d'illustration seulement et elle n'est pas une indication du rendement futur. Le 5 juin 2009, le Fonds IA Clarington d'opportunités canadiennes a fusionné dans ce Fonds. Tous les produits qui ne sont pas offerts par l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. et qui sont présentés dans ce document sont la propriété de la société correspondante et sont commercialisés par cette dernière, et ils ne sont utilisés ici qu'à titre d'illustration seulement. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington et le logo d'iA Clarington sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

