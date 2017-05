Fermeture d'un studio de santé - Avis aux anciens clients de Fous de la course inc.

QUÉBEC, le 1 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Office de la protection du consommateur avise les personnes abonnées au studio de santé Fous de la course inc. qu'elles pourraient avoir droit à un remboursement pour les services dont elles ont été ou seront...

MONTRÉAL, le 1er mai 2017 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec annonce qu'elle consent un prêt de 107 millions de dollars à Potentia Renewables, le plus grand producteur indépendant d'énergie solaire sur les toits au Canada. Ce...

JEDDAH, Arabie Saoudite, May 1, 2017 /PRNewswire/ -- Adapter l'éducation aux exigences du marché du travail D'intenses préparatifs sont en cours en prévision de la 42e Réunion annuelle du Groupe de la Banque islamique de développement (BID) qui se...

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, Québec, May 01, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- C'est aujourd'hui que Logistik Unicorp lance sa tournée pan canadienne auprès de fournisseurs potentiels, en lien avec son offre de service pour le prochain contrat gouvernemental...