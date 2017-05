L'IPFPC se prépare à accueillir les membres civils de la GRC







OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 1 mai 2017) - Après que le gouvernement a annoncé au début de l'année que les membres civils de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) seront réputés être nommés en vertu de la Loi sur l'emploi fonction publique (LEFP) au mois d'avril 2018, l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) a présenté une demande à la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique (CRTEFP) pour devenir l'agent négociateur de près de 1360 employés, dont les principales fonctions sont comprises dans les unités de négociation de l'Institut, qui est leur agent négociateur accrédité.

Cela permettrait à ces employés de la GRC de bénéficier de la protection d'un syndicat et d'avoir des représentants officiels à leur service dès que possible.

Même si les conditions de travail des membres civils diffèrent à certains égards de celles de leurs collègues de la fonction publique fédérale, l'Institut a pris les mesures nécessaires pour protéger les droits et les conditions de travail des futurs membres durant la période transitoire de leur intégration dans la fonction publique.

« Nous sommes heureux d'accueillir ces nouveaux membres dans notre communauté de professionnels qui se dévouent tous les jours pour les Canadiens. Nous sommes persuadés que nous serons plus forts ensemble », déclare la présidente de l'IPFPC, Debi Daviau. « Nous voulons maintenir les conditions d'emploi actuelles des membres civils et faire en sorte que le processus déterminatif se déroule le plus harmonieusement possible pour faciliter l'intégration de ces membres aux groupes professionnels représentés par l'Institut ».

L'IPFPC représente quelque 55?000 professionnels des secteurs publics fédéraux et provinciaux du Canada.

