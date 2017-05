Avis aux médias - La communauté canadienne pour la santé mentale se réunit pour le 15e gala des Prix des champions de la santé mentale







OTTAWA, le 1er mai /CNW/ - Avis aux médias:

QUOI : L'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM) rendra hommage à

ses champions de la santé mentale de 2017.



QUI : Invités spéciaux

Son Excellence Sharon Johnston

L'honorable Scott Brison, président du Conseil du Trésor du Canada

Bruno Guévremont, ancien plongeur de la Marine royale canadienne, capitaine d'Équipe Canada aux

Jeux Invictus 2016 et ambassadeur de Cause pour la cause, comme animateur de la soirée





Les gagnants des Prix de champions de la santé mentale de 2017 sont :





Domaine communautaire, individuel : Brian Hansell, Burlington, Ontario

Domaine communautaire, organisme : Stone Hearth Bakery, Halifax, Nouvelle-Écosse

Médias : Arms Bumanlag, Windsor, Ontario

Domaine parlementaire : Celina Caesar-Chavannes, députée pour Whitby, Ontario

Santé mentale en milieu de travail : Todd Lyons, Ottawa, Ontario

Jeunes : Lauren Whiteway, Moncton, Nouveau-Brunswick

Chercheur ou clinicien : Dr Philip Tibbo, Halifax, Nouvelle-Écosse



OÙ : Salle du Canada 1, Centre Shaw, Ottawa

55, promenade Colonel By, Ottawa



QUAND : Mercredi 3 mai 2017 | de 18 H à 21 H

L'ACMMSM aimerait remercier leurs généreux commanditaires qui rendent cette campagne possible : Bell Cause pour la cause, la Commission de la santé mentale du Canada, Lundbeck Canada, Médicaments novateurs Canada et Impact Public Affairs.

Fondée en 1998, l'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM) est un regroupement d'organismes en santé mentale, comprenant des fournisseurs et organismes de soins de santé, représentant les personnes souffrant de maladie mentale et leurs familles. L'ACMMSM a pour mandat de s'assurer que la santé mentale soit à l'ordre du jour du programme national afin que les personnes ayant des antécédents de maladie mentale et leurs familles aient l'accès approprié aux soins et au soutien.

Pour en apprendre davantage sur les campagnes de l'ACMMSM, veuillez visiter le camimh.ca

SOURCE Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale

