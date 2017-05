Sélection du soumissionnaire privilégié pour le projet d'aménagement de l'Hôpital communautaire Groves Memorial







FERGUS, ON, le 1er mai 2017 /CNW/ - Infrastructure Ontario (IO) et l'Hôpital communautaire Groves Memorial (HCGM) ont annoncé qu'EllisDon Infrastructure Healthcare était le soumissionnaire retenu pour concevoir, construire et financer le nouveau projet d'aménagement de l'hôpital dans Wellington-Centre (Ontario).

IO et l'HCGM ont sélectionné EllisDon Infrastructure Healthcare au terme d'évaluations détaillées qui ont donné suite à un processus de demande de propositions juste, ouvert et transparent lancé en juin 2016. Trois équipes -- HCGM Partnership, EllisDon Infrastructure Healthcare et PCL Constructors Canada -- ont soumissionné. L'équipe EllisDon Infrastructure Healthcare se compose comme suit :

Promoteur : EllisDon Capital Inc.



Architecte : Tillman Ruth Robinson



Équipes d'ingénierie : The Mitchell Partnership; WalterFedy Partnership; Hastings and Aziz



Construction : EllisDon Design Build Inc.



Conseiller financier : EllisDon Capital Inc.

IO et l'HCGM vont maintenant mettre au point les détails du contrat de concert avec EllisDon Infrastructure Healthcare. Le projet devrait atteindre la clôture financière à la mi-2017, ce qui signifie que les contrats pertinents auront été signés, que le coût du contrat et le montant des parts locales pourront être annoncés et que le taux de financement aura été établi.

Le nouvel hôpital sera construit à Aboyne, en Ontario, entre Elora et Fergus, et remplacera l'hôpital actuellement situé à Fergus. Le projet, qui sera mené à bien fin 2019, porte sur ce qui suit :

un hôpital de remplacement construit sur un site vierge, qui aura la capacité d'abriter un service des urgences, des services ambulatoires, de diagnostic et pour malades hospitalisés qui pourront répondre aux besoins croissants d'une population en expansion;

37 des 45 lits seront dans des chambres individuelles dotées de toilettes et d'une douche et de grandes fenêtres;

les huit autres lits seront dans des chambres à deux lits avec salle de bain privée;

toutes les chambres auront vue sur la campagne environnante, la Grand River et un vaste réseau de sentiers;

et un vaste réseau de sentiers; des dispositifs modernes de contrôle des infections, y compris plus de chambres d'isolement, afin d'améliorer la capacité de l'hôpital de répondre à une pandémie ou une épidémie;

une hélisurface sur place afin d'accélérer le transfert des patients via ambulance aérienne;

de grandes baies vitrées qui laissent entrer la lumière naturelle loin à l'intérieur de l'édifice et assurent une continuité visuelle entre l'extérieur et l'intérieur;

une signalisation simplifiée pour mieux orienter les visiteurs et les patients dans l'hôpital. Les services hospitaliers que les patients externes utilisent le plus souvent seront situés près de l'entrée principale.



IO et le ministère de la Santé et des Soins de longue durée collaborent avec l'HCGM à la construction du nouvel hôpital, qui restera la propriété et sous le contrôle du secteur public et lui sera redevable.

Faits en bref

Ce projet est réalisé en vertu du modèle de diversification des modes de financement et d'approvisionnement (DMFA) mis au point par IO, moyen innovateur de financer et d'approvisionner de grands projets d'infrastructure publique complexes.

Au 31 décembre 2016, 106 projets de DMFA ont été réalisés, d'une valeur en capital d'environ 45,83 milliards de dollars.

Au 31 décembre 2016, 37 projets de santé ont été menés à bien en vertu du modèle de DMFA.

D'après le rapport Track Record 2016 d'IO, 96 % des projets ainsi réalisés l'ont été sans dépassement de budget.

d'IO, 96 % des projets ainsi réalisés l'ont été sans dépassement de budget. L' Ontario fait le plus important investissement dans l'infrastructure des hôpitaux, des écoles, des transports en commun, des routes et des ponts de toute l'histoire de la province. Pour en savoir plus sur ce qui se passe dans votre localité, rendez-vous à Ontario.ca/On renforce.

Dr Eric Hoskins, ministre de la Santé et des Soins de longue durée

« Les habitants de Wellington-Centre bénéficieront bientôt de l'hôpital rural moderne auxquels ils ont droit. Le nouvel Hôpital communautaire Groves Memorial permettra aux résidants de cette région en plein essor d'accéder à des soins de santé de haute qualité, près de chez eux, pendant de nombreuses années à venir. »

Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure

« Nous sommes déterminés à répondre aux besoins en matière de santé de la population de la province tout en créant des emplois et stimulant l'économie. Grâce à cet hôpital à la pointe de la technologie, les habitants de la région auront accès aux traitements dont ils ont besoin ainsi qu'à des soins de qualité supérieure. »

Howard Dobson, président du conseil, Hôpital communautaire Groves Memorial

« Nous venons de franchir une étape importante et réjouissante du processus de la planification de notre nouvel hôpital. Nous sommes en bonne voie de réaliser nos objectifs et nous préparons avec impatience au lancement des travaux, qui aura lieu dans quelques mois seulement. »

Gord Feniak, président du comité de construction, nouvel Hôpital Groves Memorial

« Nous avons eu la chance d'avoir reçu trois soumissions de haute qualité. Nous remercions tous les soumissionnaires de leur participation et sommes aussi reconnaissants aux membres du personnel, médecins et bénévoles de l'Hôpital Groves qui ont participé à ce long processus d'évaluation réfléchi et détaillé. Nous savons que l'équipe sélectionnée au terme de ce long travail possède les capacités requises pour construire le nouvel hôpital Groves. »

Ehren Cory, président-directeur général, Infrastructure Ontario

« Cette annonce marque le début de ce qui nous semble être un excellent partenariat. Il nous tarde de collaborer avec EllisDon Infrastructure Healthcare à l'établissement du contrat final et de lancer les travaux de construction plus tard cette année. »

Pour en savoir plus

Infrastructure Ontario

Hôpital communautaire Groves Memorial

On renforce

Suivez-nous

https://twitter.com/InfraOntario

YouTube - Infrastructure Ontario

Available in English

SOURCE Infrastructure Ontario

Communiqué envoyé le 1 mai 2017 à 10:30 et diffusé par :