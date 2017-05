Avis aux médias - Le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de passage à Thunder Bay pour discuter de questions importantes







TORONTO, le 1er mai 2017 /CNW/ - Brian Beamish, commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario, sera l'hôte d'un événement spécial à Thunder Bay le mercredi 3 mai 2017, dans le cadre du programme À la rencontre de l'Ontario du CIPVP. Ce programme consiste pour le personnel du CIPVP à visiter des villes de l'Ontario pour discuter de questions touchant l'accès à l'information et la protection de la vie privée qui intéressent le secteur public et le secteur de la santé.

La matinée commencera par une présentation du commissaire sur les nouveautés au CIPVP, et il y aura ensuite deux séances d'information simultanées qui porteront sur les changements législatifs, les nouvelles politiques et procédures, des décisions et ordonnances récentes ainsi que des pratiques exemplaires et des lignes directrices concernant la gestion de l'information.

Cet événement gratuit est ouvert à tous.

Détails de l'événement

Mercredi 3 mai 2017

8 h 30 à 11 h 30

Hôtel Valhalla Inn

1 Valhalla Inn Road

Thunder Bay (Ontario)

(Carte)

Ordre du jour

8 h 30 - Ouverture des portes - inscription et réseautage

9 h - 9 h 40 - Mot de bienvenue et présentation de Brian Beamish, commissaire

10 h - 11 h - Séances d'information simultanées :

Séance A : Les principaux développements concernant l'accès à l'information et la protection de la vie privée

Séance B : Les derniers développements concernant la protection des renseignements personnels sur la santé

Une période de questions suivra chaque séance.

Pour obtenir de plus amples renseignements, confirmer votre présence ou demander une entrevue, veuillez communiquer par courriel avec la personne suivante.

