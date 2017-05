Usine Olymel de Saint-Simon en Montérégie - Entente de principe historique mettant fin à un lock-out de près de dix ans







MONTRÉAL, le 1er mai 2017 /CNW Telbec/ - À l'issue d'un blitz de négociation qui a duré près de 24 heures, une entente de principe est intervenue dans la nuit du 12 au 13 avril dernier entre le Syndicat des travailleurs d'Olympia, affilié à la Confédération des syndicats nationaux (CSN), et l'entreprise Olymel, propriété de la Coop fédérée. Si elle est acceptée, cette entente mettrait fin à une saga juridique de près de dix ans.

L'entente demeurera confidentielle jusqu'à ce que l'ensemble des salariés puisse en disposer lors d'une assemblée générale spéciale prévue le dimanche 7 mai à Drummondville. En conséquence, aucun commentaire ne sera émis jusqu'au dévoilement du résultat du vote à scrutin secret portant sur cette entente.

Une invitation aux médias sera diffusée en prévision de la tenue de cette assemblée pour permettre aux médias de prendre connaissance de la décision des travailleurs d'Olymel de Saint-Simon.

À propos du syndicat et de la CSN

Le Syndicat des travailleurs d'Olympia est affilié à la Fédération du commerce, qui compte 32 500 membres réunis dans 360 syndicats provenant de tous les secteurs d'activité, ainsi qu'au Conseil central de la Montérégie (CCM-CSN), qui regroupe environ 35 000 syndiqué-es sur une base régionale. Pour sa part, la CSN compte plus de 325 000 travailleuses et travailleurs issus des secteurs public et privé.

