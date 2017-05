PortsToronto vendra la propriété de son siège social du 30, rue Bay à Oxford Properties et à l'OIRPC







Le bâtiment historique des Commissaires du havre de Toronto sera restauré et entretenu dans tout aménagement prévu de la propriété.

Le produit de la vente versé à PortsToronto servira pour le remboursement de la dette et des investissements d'infrastructure.

TORONTO, le 1er mai 2017 /CNW/ - PortsToronto a annoncé aujourd'hui qu'elle a vendu sa propriété à l'intersection du 30, rue Bay et du 60, rue Harbour à Oxford Properties Group (Oxford) et à l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC), qui auront chacun une participation de 50 %. Le bâtiment historique des Commissaires du havre de Toronto, qui sert actuellement de siège social de PortsToronto et qui est situé sur le site avec un stationnement de surface, sera restauré et entretenu dans tout plan d'aménagement futur. La vente a été conclue aujourd'hui, et la transaction est évaluée à 96 millions de dollars, dont une partie sera payable au cours des 3 prochaines années.

Le produit de cette vente servira à appuyer le mandat fédéral de PortsToronto consistant à gérer l'exploitation de façon autonome, dans le but de réinvestir les fonds dans la sécurité maritime, la protection de l'environnement, les programmes communautaires et l'infrastructure de transport. Le ministre fédéral des Transports a donné son accord à une modification des Lettres patentes de PortsToronto afin de permettre la conclusion de la vente.

« Le secteur South Core est une zone florissante pour les développements résidentiels et d'affaires à Toronto, grâce à son emplacement idéal, à l'accès au transport en commun et à ses commodités », a déclaré Robert Poirier, président du conseil d'administration de PortsToronto. « Nous sommes ravis du fait que cette vente permettra une meilleure utilisation de la propriété, ce qui est conforme au mandat fédéral et aux Lettres patentes en vigueur de PortsToronto. Le produit de la vente sera utilisé pour rembourser la dette et investir dans l'infrastructure, notamment pour réparer les quais massifs et terminaux d'entreposage vieillissants, construire l'accès ferroviaire et routier "du dernier kilomètre" dans la zone portuaire, améliorer la navigation dans les secteurs du havre et appuyer notre programme de responsabilité sociale d'entreprise. »

« Oxford manifeste de l'enthousiasme à l'égard de ce site depuis que PortsToronto a fait de nous son partenaire de réaménagement, il y a cinq ans », a affirmé Michael Turner, vice-président à la direction, Canada, Oxford. « Il s'agit d'un bien immobilier exceptionnel, et nous continuerons de promouvoir l'aménagement du site de manière à maximiser sa valeur et les avantages connexes pour la collectivité. »

« Cette acquisition de la propriété du 30, rue Bay, cadre bien avec notre stratégie de portefeuille de bureaux au Canada qui se concentre sur les principaux marchés clés comme Toronto, a déclaré Peter Ballon, directeur général et chef, Placements immobiliers, OIRPC. La proximité d'une importante plaque tournante du transport et d'une zone résidentielle urbaine en croissance rend ce site attrayant pour la réalisation d'un aménagement. Nous nous réjouissons de notre partenariat avec Oxford pour cet investissement. »

Le bâtiment historique de la commission portuaire de Toronto qui se trouve sur la propriété sera restauré et entretenu dans tout aménagement futur du site.

« Lorsque le bâtiment de la commission portuaire de Toronto a été construit en 1917-1918, il se trouvait au bord de l'eau, comme cela convenait pour une organisation exploitant le havre et ses activités commerciales, a affirmé Geoffrey Wilson, président-directeur général de PortsToronto. Depuis ce temps, le remblayage a prolongé le secteur riverain au sud, et ce bâtiment s'est retrouvé aux abords d'un quartier financier en expansion. La vente de cette propriété a des avantages financiers évidents pour notre organisation, puis elle permet également de mieux utiliser la propriété et de s'assurer que le bâtiment sera restauré et incorporé dans un nouvel aménagement pour le plaisir des générations futures. »

La semaine dernière PortsToronto a publié aujourd'hui ses états financiers vérifiés pour 2016, publication qui rend compte de sa neuvième année consécutive de rentabilité. Les quatre principales opérations d'exploitation de PortsToronto - Aéroport Billy Bishop de Toronto, Port de Toronto, Marina de l'avant-port, Biens et autres - ont été rentables en 2016, générant dans l'ensemble des recettes de 59,7 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 4,5 % par rapport aux 57,1 millions de dollars déclarés en 2015. Le revenu net a augmenté, passant de 5,9 millions de dollars en 2015 à 6,7 millions de dollars en 2016.

À propos de PortsToronto (http://www.portstoronto.com/)

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli plus de 2,7 millions de passagers en 2016, la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada, ainsi que les Terminaux 51 et 52, qui offrent des services de transport, de distribution, d'entreposage et de conteneurs aux entreprises au Port de Toronto. PortsToronto s'engage à soutenir des collectivités fortes, saines et viables et a investi plus de 9 millions de dollars depuis 2009 dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux collectivités du secteur riverain de Toronto et au-delà. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et elle est dirigée par un conseil d'administration composé de neuf membres représentant les trois ordres du gouvernement.

