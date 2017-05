Soutenir les manufacturiers innovants de l'Estrie - Investissement Québec participe au financement de Summum Granit







SAINT-SÉBASTIEN, QC, le 1er mai 2017 /CNW Telbec/ - Investissement Québec annonce qu'elle a accordé un prêt de 1,5 M$ à l'entreprise Summum Granit, un fabricant de pierres de surface naturelles et manufacturées haut de gamme destinées aux projets de construction et de rénovation résidentielles et commerciales, notamment des comptoirs de cuisine.

L'entreprise est en pleine croissance et ses installations de production sont utilisées au maximum de leur capacité. Ce prêt vise donc la modernisation de l'équipement de Summum Granit afin d'obtenir des gains de productivité et diversifier sa gamme de produits.

« Summum Granit introduira plusieurs appareils innovants, comme des lasers de guidage, une scie à jet d'eau cinq axes et des clés de programmation afin de réduire les temps de programmation et d'optimiser le processus de planification. C'est un bel exemple d'entreprise innovante, qui n'hésite pas investir argent et ressources pour faire face au virage manufacturier de l'ère 4.0 », a déclaré le président-directeur général d'Investissement Québec, Pierre Gabriel Côté.

Fondée en 1988, Summum Granit a diversifié sa production en introduisant plusieurs nouveaux matériaux au fil des ans (marbre, quartz, quartzite, porcelaine, surface solide et surface ultra compacte), qui représentent aujourd'hui 70 % de sa production. Ces récents investissements lui permettront d'augmenter sa capacité de production de plus de 40 % et d'atteindre des ventes de 30 M$ d'ici les 5 prochaines années.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La Société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières, notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions, afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissements étrangers.

