Association Rimouski ville cyclable réalisera un nouveau tronçon important de la Route verte dans le district Le Bic







Le gouvernement du Canada soutient le projet de piste cyclable dans la région de Rimouski

RIMOUSKI, QC, le 1er mai 2017 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les acteurs clés des collectivités demandent depuis longtemps une façon concrète et durable d'améliorer les infrastructures communautaires et récréatives. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets qui, comme celui de Route verte, contribuent à la vitalité et au dynamisme de l'ensemble des régions du pays et ont un impact positif sur l'environnement.

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, a annoncé que le l'Association Rimouski ville cyclable se voyait accorder une aide financière de 475 000 $, sous forme de contribution non remboursable, pour développer la Route verte du district Le Bic en une piste cyclable sécuritaire pour tous.

L'Association Rimouski ville cyclable travaille au développement des infrastructures cyclables et piétonnes de la ville et des environs depuis 1993. Elle met en oeuvre des projets pour favoriser la pratique du vélo et de la marche, tant au niveau de l'accès, de la sécurité sur le réseau cyclable, que de la promotion de ces moyens de transport écologiques qui contribuent au maintien d'une bonne santé.

Les fonds consentis en vertu du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150) permettront à l'organisme de réaliser le prolongement de la piste cyclable ainsi que l'aménagement d'un tunnel sous la route 132 afin de développer un tronçon de la Route verte de la MRC Rimouski-Neigette.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Citations

« Le gouvernement du Canada, par l'entremise du PIC150, appuie les projets d'organismes qui, comme celui de l'Association Rimouski ville cyclable mobilisent et unissent nos communautés, mais aussi, de façon générale, stimulent l'activité économique au pays. Or, les infrastructures communautaires et récréatives, comme le réseau cyclable de Rimouski, contribuent à augmenter la qualité de vie et à créer des espaces de rencontres. Somme toute, aujourd'hui, comme il y a 150 ans, aller à la rencontre de l'autre nous enrichit tous. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Nous sommes très heureux de ce dénouement, rendu possible avec, entre autres, l'aide de DEC, après 17 ans d'efforts pour relier le centre-ville de Rimouski au coeur du district Le Bic, en plus de créer un lien de déplacement actif entre le secteur de la Rivière Hâtée et le coeur du village Le Bic. »

Michel Rousseau, responsable du projet, Association Rimouski ville cyclable

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter @DevEconCan

Suivez l'Association Rimouski ville cyclable sur Facebook

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 1 mai 2017 à 10:30 et diffusé par :