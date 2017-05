Fonds de diversification économique de la MRC des Sources - Québec annonce la réalisation d'un projet d'investissement de 8,6 millions de dollars de l'entreprise Alliance Magnésium







DANVILLE, QC, le 1er mai 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde, par l'entremise du Fonds de diversification économique de la MRC des Sources, un prêt de 4,1 millions de dollars à l'entreprise Alliance Magnésium afin qu'elle puisse faire l'achat d'équipement ainsi que procéder à la mise en activité de son usine pilote. Ce projet est évalué à 8,6 millions de dollars.

La députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre (volet jeunesse), Mme Karine Vallières, en a fait l'annonce au nom de la vice?première ministre et ministre responsable des PME, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, Mme Lise Thériault.

L'aide financière gouvernementale permettra à l'entreprise en démarrage d'effectuer les essais nécessaires pour confirmer la viabilité technique et économique de son projet, soit l'implantation d'une usine commerciale de magnésium métallique issu d'un procédé de production breveté et novateur.

« L'une des façons de se tourner vers l'avenir, c'est de valoriser les ressources disponibles. Pour se démarquer et assurer leur pérennité, les PME québécoises doivent être toujours plus innovantes. Alliance Magnésium est l'une d'entre elles. En plus de valoriser les résidus miniers, un actif unique à la région, Alliance Magnésium les transforme en un métal riche de possibilités dont les propriétés sont reconnues. Le procédé ingénieux d'Alliance Magnésium lui permettra de saisir d'importantes occasions d'affaires, en plus de faire rayonner la région à l'international. Je suis heureuse que l'aide accordée par notre gouvernement dans le cadre du Fonds de diversification économique de la MRC des Sources lui permette de poursuivre sur sa lancée fort prometteuse. »

Karine Vallières, députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre (volet jeunesse)

« Le gouvernement du Québec maintient son engagement d'appuyer les PME qui investissent dans des projets porteurs et, surtout, créateurs d'emplois en région. Parfaitement adapté aux besoins de la MRC, le Fonds de diversification économique de la MRC des Sources est d'ailleurs l'un des outils qui démontrent cette volonté. Nous sommes fiers de soutenir le projet d'Alliance Magnésium, lequel est un véritable exemple d'innovation et de croissance dans la région de l'Estrie. »

Lise Thériault, vice?première ministre, ministre responsable des PME, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière

Alliance Magnésium a mis au point et breveté une technologie pour la production de magnésium métallique à partir de résidus miniers.

Le projet de l'entreprise comporte deux volets :

L'achèvement de l'installation d'une usine pilote et sa mise en activité d'ici la fin juin 2017.



La réalisation de travaux préparatoires aux phases commerciales à venir, comprenant les coûts d'acquisition d'équipement, de services-conseils ainsi que d'aménagement et de mise à niveau d'infrastructures.

L'entreprise prévoit implanter une usine commerciale de magnésium métallique en 2019 sur le site de l'ancienne usine de Métallurgie Magnola, à Danville . D'un coût estimé à près de 600 millions de dollars, cette usine aurait une capacité de production de 50 000 tonnes par an.

. D'un coût estimé à près de 600 millions de dollars, cette usine aurait une capacité de production de 50 000 tonnes par an. Le Fonds de diversification économique de la MRC des Sources est un outil de développement économique mis sur pied exclusivement pour répondre aux besoins de la MRC. Il permet notamment de soutenir la création, le démarrage et la croissance d'entreprises performantes et innovantes, en plus d'appuyer des projets de développement de nouveaux produits ou procédés et d'attirer des projets d'affaires durables et à valeur ajoutée : www.economie.gouv.qc.ca/strategiemrcsources.

Rappelons que le gouvernement du Québec a mis 700 millions de dollars à la disposition des entreprises, à même les fonds propres d'Investissement Québec et le Fonds du développement économique, afin de soutenir le secteur manufacturier innovant sur l'ensemble du territoire québécois.

