Alliance Magnésium produit ses premiers lingots de magnésium en plus d'obtenir un prêt de 4,1 millions $

BROSSARD, QC, le 1er mai 2017 /CNW Telbec/ - ALLIANCE MAGNÉSIUM (« AMI ») est fière d'annoncer la production de ses premiers lingots de magnésium métallique à son usine de démonstration de Danville au Québec. Cet accomplissement survient au terme de quatre années d'activités de développement technologique, de conception et de construction d'une usine pilote. Les lingots qui sont maintenant produits sur une base régulière, permettent de valider le procédé de fabrication mis au point par AMI et de colliger les informations techniques et économiques nécessaires aux phases ultérieures de production de magnésium.

« C'est une étape cruciale du développement d'AMI qui vient d'être franchie. Elle est tributaire du travail acharné de tout notre personnel, de même que de nos partenaires financiers, techniques et gouvernementaux, qui partagent notre ambition de devenir le producteur du magnésium le plus vert sur la planète. » a déclaré Dr. Joël Fournier, Chef de la Direction d'AMI.

AMI annonce également l'obtention d'un prêt de 4,1 millions $ du Fonds de diversification économique de la MRC des Sources, un fonds créé par le Gouvernement du Québec. Le produit de ce financement servira aux opérations de son usine pilote et à la préparation des bases de son usine de démonstration commerciale d'une valeur de 100 millions $ qui prendra forme au cours de l'année et qui créera plus de 70 emplois.

« Nous sommes ravis de compter le Fonds régional parmi nos partenaires stratégiques de l'évolution de notre société », a déclaré Dr. Fournier. « Cet apport financier témoigne de la reconnaissance du modèle d'affaires d'AMI comme vecteur principal de la relance économique de la région et de son impact positif sur la communauté. » a-t-il ajouté.

AMI a investi plus 12 millions $ dans la région au cours des trois dernières années et emploie directement et en sous-traitance plus d'une vingtaine de professionnels et d'opérateurs.

Au sujet d'Alliance Magnésium Inc.

Alliance Magnésium est une compagnie privée canadienne engagée dans la production de magnésium métallique et d'autres minéraux de valeur à partir de la serpentine. AMI a développé une technologie et un procédé innovateurs qui lui confèrent une approche plus propre et moins coûteuse que celles actuellement utilisées dans le monde par les producteurs de magnésium. Le nouveau procédé d'AMI se veut une alternative au procédé thermal qui constitue une des plus importantes sources d'émission de CO2 au monde. AMI a élaboré un programme de développement en trois étapes, devant mener à une production annuelle de 50 000 tonnes en 2019 et à la création de plus de 350 emplois.

Des renseignements supplémentaires sur AMI sont disponibles sur alliancemagnesium.com.

