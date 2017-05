SkinCeuticals annonce un partenariat avec ReSurge International







Une initiative pour les pionnières dans le domaine de la chirurgie reconstructive #SurgeOn

NEW YORK, 1 mai 2017 /CNW/ - SkinCeuticals émane de la science, prend racine dans la croyance selon laquelle le savoir est le pouvoir, et se dévoue aux médecins du secteur de l'esthétique et des soins dermatologiques. Par l'entremise de son nouveau partenariat avec ReSurge International, la marque annonce une initiative pour le programme Pioneering Women in Reconstructive Surgery (Pionnières dans le domaine de la chirurgie reconstructive) visant à offrir une formation technique, à demander l'aide de mentors et à donner naissance à la première génération de chirurgiennes leaders afin d'accroître l'accès à ces soins dans les endroits sous-desservis du monde.

Pour les gens vivant dans un pays en développement qui souffrent de brûlures ou d'affections congénitales, un changement d'apparence peut transformer leur vie et leur permettre notamment de s'investir pleinement dans leur collectivité, de fréquenter l'école et d'assurer la subsistance de leur famille. Aux yeux de ces derniers, la chirurgie esthétique reconstructive se veut transformatrice à de nombreux niveaux. Malgré cela, 5 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à des soins chirurgicaux sûrs en temps opportun. SkinCeuticals croit que l'égalité de la formation médicale est essentielle pour répondre à ce besoin. Aujourd'hui, on compte seulement trois chirurgiennes pour 1 million d'habitants dans les pays où le revenu est faible, en raison souvent d'un manque d'accès égal attribuable à une formation technique adéquate ou à des obstacles qui empêchent ces femmes d'être acceptées dans ce domaine. SkinCeuticals et ReSurge International veulent corriger ce déséquilibre.

Fondée 1969, ReSurge International a effectué depuis sa fondation plus de 100?000 chirurgies reconstructives chez des patients de pays en voie de développement. En 2014, le ReSurge International Global Training Program & Academic Faculty a été mis sur pied. Le programme est dirigé par le Dr James Chang, qui sert à titre de médecin-conseiller agréé pour Resurge International. Il est aussi le directeur du département de chirurgie plastique et reconstructive à Stanford University. Le Global Training Program adopte une approche «?apprendre à pêcher?» et travaille avec une faculté de calibre mondial pour éduquer et former les chirurgiens locaux en matière de soins reconstructifs.

Grâce à des programmes de stage, à des formations en leadership, à un soutien au mentorat et au financement des fournitures, le programme Pioneering Women in Reconstructive Surgery aidera les chirurgiennes à accroître leurs connaissances et permettra ainsi de créer des réseaux de soins chirurgicaux reconstructifs au sein de leurs communautés. La première année de ce partenariat se concentrera sur cinq chirurgiennes en devenir - la Dr Faith Chengetayi Muchemwa du Zimbabwe, la Dr Celma Marina Teles Issufo du Mozambique, la Dr Shilu Shrestha du Népal, la Dr Lorena Escudero Castro de l'Équateur, et la Dr Farzana Bilquis Ibrahim.

Le Dr Chang, qui prend part au programme, déclare : «?Ces femmes n'acquièrent pas seulement des compétences en chirurgie, mais apprennent aussi à naviguer dans un domaine dominé par les hommes par l'entremise d'un programme spécialisé en chirurgie reconstructive et de promotions grâce à notre partenariat avec SkinCeuticals. L'histoire était semblable aux États-Unis il y a de cela une génération; aujourd'hui, plus de la moitié des étudiants en médecine sont des femmes, et sur mes 18 facultés à Stanford University, 8 sont féminines. Étant père de trois filles, c'est un enjeu qui m'est très important. Nous souhaitons encadrer et former ces chirurgiennes pionnières pour les générations futures.?»

Leslie Harris, directrice générale mondiale à SkinCeuticals, ajoute : «?Aujourd'hui, les soins chirurgicaux reconstructifs atteignent les 2/3 de la population. Si nous voulons changer ces statistiques, nous devons modifier le nombre de femmes chirurgiennes dans les pays où le revenu est faible et où ces femmes ont des défis uniques à surmonter pour accéder à la profession. Cette mission s'inspire de l'engagement du Dr Sheldon Pinnell, notre scientifique fondateur, envers la communauté médicale et l'esprit philanthropique. Nous sommes honorés de nous associer à Resurge International pour les années à venir.?»

Vous trouverez plus d'information sur les objectifs du programme à l'adresse http://www.skinceuticals.com/surgeon. SkinCeuticals facilitera l'engagement de sa propre collectivité par ses réseaux sociaux et en améliorant la notoriété ainsi qu'en simplifiant l'accès aux portails de dons.

À PROPOS DE SKINCEUTICALS

Fondé en 1997 à Dallas, au Texas, SkinCeuticals découvre, conçoit et fournit une gamme sophistiquée de traitements cosméceutiques à fondements scientifiques. Étant des chefs de file de la technologie de la protection solaire, les produits de SkinCeuticals ont démontré qu'ils améliorent de façon frappante la santé cutanée en protégeant l'épiderme contre les incidences environnementales et en améliorant clairement la clarté, le ton et la texture de la peau, ce qui minimise l'apparence des lignes fines et des rides. Pour en savoir plus à propos de la marque, visitez sa page Facebook, Twitter, Instagram, ou son site Web www.skinceuticals.com.

À PROPOS DE RESURGE INTERNATIONAL

Resurge fournit aux gens des pays en voie de développement un accès à des soins chirurgicaux reconstructifs qui transforment des vies de manière sécuritaire, opportune et abordable. Nous formons la prochaine génération de chirurgiens reconstructifs de l'Afrique, de l'Amérique latine et de l'Asie, et travaillons avec eux pour créer un modèle opérationnel viable, de manière à ce que nous tous ensemble puissions offrir des soins chirurgicaux reconstructifs de grande qualité aux gens pauvres vivant dans des régions éloignées. Notre travail permet de transformer la vie de nos patients, ce qui leur permet de s'investir pleinement dans leur collectivité, de fréquenter l'école et d'assurer la subsistance de leur famille.

