La Caisse accorde un prêt de 107 M$ à Potentia Renewables et accroît sa présence dans le secteur des énergies propres







MONTRÉAL, le 1er mai 2017 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec annonce qu'elle consent un prêt de 107 millions de dollars à Potentia Renewables, le plus grand producteur indépendant d'énergie solaire sur les toits au Canada.

Ce financement servira au développement de nouveaux projets d'énergie renouvelable par Potentia, dont le réseau de parcs solaires est réparti sur les toits d'écoles, de bâtiments commerciaux et de sites industriels. L'entreprise exploite actuellement 569 installations totalisant une capacité d'environ 96 mégawatts, soit suffisamment d'électricité pour alimenter plus de 12 000 foyers par jour. L'électricité produite par ces parcs est vendue aux réseaux locaux de distribution d'électricité en vertu de conventions d'achat d'énergie sur 20 ans, ce qui assure à l'entreprise des revenus stables à long terme et des coûts relativement fixes.

Le premier investissement de la Caisse dans Potentia remonte à 2014 afin de permettre la construction d'un projet de production d'énergie solaire qui est aujourd'hui en activité. « Potentia a démontré sa capacité à livrer avec succès des projets au cours des dernières années. La transaction d'aujourd'hui lui permet d'avoir accès au financement nécessaire afin de poursuivre la croissance de son portefeuille d'actifs dans le secteur des énergies renouvelables, a déclaré Marc Cormier, premier vice-président, Revenu fixe à la Caisse. En plus d'accroître l'accès à de l'énergie verte, cette transaction illustre bien l'importance pour la Caisse d'investir dans des actifs produisant des rendements durables et bien enracinés dans un secteur porteur. »

« Nous sommes heureux de compléter notre financement aux côtés de la Caisse, un gestionnaire de fonds de pension de premier plan, et de poursuivre notre relation d'affaires fructueuse avec eux, a affirmé Jeff Jenner, chef de la direction de Potentia Renewables Inc. Potentia utilisera le capital pour investir dans son portefeuille de projets solaires et éoliens en développement en Amérique du Nord et à l'étranger ainsi que pour accélérer sa croissance. »

Par cette transaction, la Caisse accroît sa participation en énergie solaire, un secteur d'activité actuellement marqué par une forte croissance. Elle détient déjà une participation dans un des plus grands producteurs d'énergie solaire en Inde ainsi que dans de nombreux projets d'énergie solaire au Canada. La Caisse est également un investisseur important dans des projets d'énergie éolienne à travers l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale.

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 270,7 G$ au 31 décembre 2016. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures et en immobilier à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

SOURCE Caisse de dépôt et placement du Québec

Communiqué envoyé le 1 mai 2017 à 10:00 et diffusé par :