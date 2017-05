Une bénéficiaire de voeu de Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu souhaite réaliser 150 voeux grâce à une campagne de collecte de fonds en l'honneur de l'anniversaire du Canada







OTTAWA, ON--(Marketwired - 1 mai 2017) - Juste à temps pour la World Wish Day®/Journée mondiale du voeu qui a eu lieu le 29 avril et pour souligner le 150e anniversaire du Canada, nous avons lancé le jeudi 27 avril dernier la campagne 150wishes.ca. Nous souhaitons recueillir 1,5 million de dollars, ce qui nous permettra de réaliser 150 voeux. Cette campagne est inspirée par Dominique, une enfant de voeu au grand coeur qui sait fort bien à quel point les voeux sont bénéfiques et apportent de l'espoir et de la joie. C'est pourquoi elle a collaboré avec Make-A-Wish®/Fais-Un-VoeuMD de l'Est de l'Ontario pour mettre sur pied la campagne 150wishes.ca, dans le but de réaliser les voeux de 150 enfants de l'Est de l'Ontario atteints d'une maladie grave.

Malgré son combat contre l'ataxie de Friedreich, une maladie héréditaire rare qui entraîne une dégénérescence progressive du système nerveux, Dominique est une jeune fille de 21 ans comme les autres. Elle poursuit des études en communications sociales à l'Université Saint-Paul, où elle en est à sa troisième année, et fait régulièrement du bénévolat pour Make-A-Wish®/Fais-Un-VoeuMD. C'est son profond désir d'aider les autres qui l'a incitée à lancer la campagne 150 Wishes. Elle a invité 149 autres enfants de voeux à participer à la vidéo 150wishes.ca, qu'elle a elle-même produite et réalisée.

« Si nous pouvons inspirer 10 000 Canadiens à donner 150 $ ou 10 $ par mois pendant 15 mois, nous atteindrons notre objectif », explique Dominique. « Ce serait vraiment fantastique que 150 enfants reçoivent un voeu. Ma propre expérience de voeu m'a fait réaliser que la vie est vraiment extraordinaire malgré les difficultés. J'aimerais donner un voeu au suivant, pour que 150 enfants puissent eux aussi ressentir le même bonheur. Je veux qu'ils sachent que peu importe ce que la vie nous réserve, il faut se battre et rester positif, ça en vaut la peine. »

La semaine dernière, Dominique a participé au dévoilement surprise du voeu de Mateo. Le jeune garçon, atteint d'un lymphome anaplasique à grandes cellules de stade IV, ne se doutait pas du tout de ce qui l'attendait. Après avoir subi d'importants traitements il y a quelques jours seulement, Mateo a eu la visite de Dominique et de l'équipe de Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu, au Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario. À sa grande surprise, Mateo a reçu un message vidéo bien spécial de la part de son ami Chris Kelly, joueur des Sénateurs d'Ottawa. Pendant que la mascotte des Sénateurs, Spartacat, remettait à Mateo un chandail signé, Chris a annoncé au garçon ébahi que son voeu serait exaucé et que sa chambre allait être complètement transformée comme il le souhaitait.

« Je trouvais important qu'un voeu soit révélé lors du lancement de mon projet », a expliqué Dominique. « Je voulais que les gens voient les effets positifs qu'un voeu peut avoir sur un enfant. Parfois les mots ne suffisent pas pour décrire la magie et le pouvoir des voeux, à quel point ils sont bons pour le moral et nous encouragent. »

« Il n'y a pas de meilleure façon de célébrer le 150e anniversaire du Canada que de réaliser les voeux de 150 enfants extraordinaires », a déclaré Tanya Desjardins, chef de la direction de Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu de l'Est de l'Ontario. « La campagne 150 Wishes est une nouvelle initiative formidable. Grâce à l'argent que nous recueillerons ensemble, nous apporterons espoir, force et joie à des enfants dont la santé est gravement menacée. »

Notre mission est de réaliser les voeux d'enfants dont la santé est gravement menacée. En plus du bureau national, huit sections régionales exaucent les voeux magiques d'enfants dans le besoin d'un bout à l'autre du pays. La fondation Make-A-Wish®/Fais-Un-VoeuMD Canada est affiliée à Make-A-Wish®/Fais-Un-VoeuMD International, le plus important organisme exauçant des voeux au monde, qui a réalisé les voeux et les rêves de plus de 415 000 enfants depuis 1980.

Les bienfaits des voeux

Les enfants de voeux qui ont aujourd'hui atteint l'âge adulte affirment que l'expérience les a aidés au point de vue social et émotif, a amélioré leur santé et augmenté leur force, leur a redonné confiance en soi, les a encouragés à poursuivre des objectifs de vie plus stimulants, les a rendus plus compatissants et philanthropes et a même contribué à sauver leur vie.

