Le Groupe Lumenpulse dévoile ses toutes nouvelles familles de produits au Lightfair 2017

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 1 mai 2017) - Le Groupe Lumenpulse (TSX:LMP), chef de file de la fabrication de solutions d'éclairage à DEL haute performance de catégorie de spécifications, est prêt à dévoiler les gammes étendues de produits de quatre de ses marques, notamment la toute dernière famille de cylindres architecturaux de Lumenalpha; la pôle technique urbaine de Lumenarea; le plus récent éventail d'optiques de Lumenpulse et les luminaires primés de Fluxwerx.

« Le salon Lightfair est une occasion idéale pour mettre en vedette la solide collaboration du portefeuille de technologies du Groupe Lumenpulse et la façon dont chacune des marques a innové dans ses propres segments de marché, affirme François-Xavier Souvay, président et chef de la direction de Lumenpulse. Les visiteurs verront en quoi notre gamme exhaustive de produits et de technologies est complémentaire et répond à la majorité des spécifications architecturales du marché. »

Dans le kiosque qu'il occupe, le Groupe Lumenpulse exposera sa synergie technologique en faisant la démonstration de sa révolutionnaire technologie Lumentalk. Relancé depuis peu avec de nouvelles capacités d'éclairage à couleurs changeantes, Lumentalk est une technologie brevetée de communication entre circuits électriques qui transforme l'infrastructure électrique existante en une liaison de communication bidirectionnelle de données. Lumentalk facilite la mise en place de DEL à contrôle numérique et la création de systèmes d'éclairage dotés d'une capacité de réseautage, sans les coûts et la perturbation liés à l'ajout de nouveaux câbles.

Les visiteurs qui se présenteront au kiosque du Groupe Lumenpulse (n° 1435) verront également :

De la marque Lumenalpha,

Lumenalpha Cylindres , la toute nouvelle addition à la gamme croissante de produits de cette marque, destinée aux environnements commerciaux, hôteliers et de détail. La famille architecturale Cylinder est offerte dans une grande variété de tailles, d'options de montage, de couleurs et de flux lumineux, avec des accessoires et des optiques remplaçables sur le site (10°, 20°, 40°, 60°, wallwash asymétrique simple et double).

, la toute nouvelle addition à la gamme croissante de produits de cette marque, destinée aux environnements commerciaux, hôteliers et de détail. La famille architecturale Cylinder est offerte dans une grande variété de tailles, d'options de montage, de couleurs et de flux lumineux, avec des accessoires et des optiques remplaçables sur le site (10°, 20°, 40°, 60°, wallwash asymétrique simple et double). Un aperçu des plus récents projecteurs Lumenalpha. Les luminaires Nio, Zen et M-Series, dont le lancement nord-américain est prévu à l'été 2017, partagent les mêmes caractéristiques de haut rendement, une qualité de faisceau et une durée de vie exceptionnelle de 225 000 heures.

De la marque Fluxwerx,

Une démonstration de la technologie d'optiques anidoliques de troisième génération et des nouvelles lentilles homogènes de Fluxwerx. Fluxwerx ne cesse de défier les normes de l'industrie avec des luminaires à plus faible brillance, d'une efficacité et d'une densité énergétique accrues, auxquelles se marient une esthétique améliorée et une apparence transparente.

et des nouvelles lentilles homogènes de Fluxwerx. Fluxwerx ne cesse de défier les normes de l'industrie avec des luminaires à plus faible brillance, d'une efficacité et d'une densité énergétique accrues, auxquelles se marient une esthétique améliorée et une apparence transparente. Une vaste sélection de nouvelles options d'embouts architecturaux et de finis, entre autres l'aluminium anodisé transparent, la peinture en poudre argent métallique et les couleurs RAL personnalisées.

et de finis, entre autres l'aluminium anodisé transparent, la peinture en poudre argent métallique et les couleurs RAL personnalisées. Le Notch. Un luminaire linéaire encastré à faible brillance, à haut rendement, pourvu d'un profilé unique à ouverture creuse et orientation verticale, maintenant offert dans une nouvelle version d'une largeur de 10 cm (4 po). Avec de nombreuses transitions et jonctions mur-plafond encastrées, ce luminaire créant une fente permet une infinité de configurations pour les applications horizontales et verticales.

De la marque Lumenarea,

La première présentation officielle du poteau Lumentech de Lumenarea. Un poteau en aluminium extrudé, d'une élégance distinctive, dotée de nervures externes fonctionnelles pour fixer l'équipement et les accessoires, comme la signalisation de rue. Offerte en différentes hauteurs, le Lumentech deviendra instantanément un classique contemporain.

De la marque Lumenpulse,

Les plus récentes gammes d'optiques Lumenfacade de Lumenpulse. Les produits Lumenfacade sont maintenant offerts en 15 distributions d'optiques différentes, ce qui leur permet de s'adapter parfaitement à une myriade d'applications, de designs et de profils novateurs.

de Lumenpulse. Les produits Lumenfacade sont maintenant offerts en 15 distributions d'optiques différentes, ce qui leur permet de s'adapter parfaitement à une myriade d'applications, de designs et de profils novateurs. Un aperçu de la nouvelle optique très étroite du Lumenbeam XLarge. L'optique étroite de 4 degrés procurera une lumière exceptionnelle de 1 000 000 candelas maximum, ce qui suffit pour projeter 1 pied-bougie de lumière à une distance de 305 m (1000 pi).

Lightfair International 2017 se tient au Pennsylvania Convention Center de Philadelphie, du 9 au 11 mai.

À propos du Groupe Lumenpulse

Fondée en 2006, le Groupe Lumenpulse conçoit, développe, fabrique et vend une large gamme de solutions d'éclairage DEL durables et à haut rendement de catégorie de spécifications pour des environnements commerciaux, institutionnels et urbains. Le Groupe Lumenpulse est un chef de file parmi les sociétés fournissant uniquement des solutions d'éclairage DEL de catégorie de spécifications et a remporté plusieurs prix et reconnaissances, y compris de nombreux prix Product Innovation Awards (PIA), trois prix Next Generation Luminaires Design, quatre prix Red Dot Product Design, un prix Lightfair Innovation et un prix IF Design. Le Groupe Lumenpulse compte maintenant 670 employés à l'échelle mondiale et elle possède un siège social à Montréal, au Canada, et des bureaux à Vancouver, à Québec, à Boston, à Paris, à Florence, à Londres et à Manchester. Lumenpulse Inc., société mère du Groupe Lumenpulse, est inscrite à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole LMP.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web, à l'adresse www.lumenpulsegroup.com/fr.

