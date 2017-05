Déclaration - Le ministre Hehr et le ministre Sajjan soulignent la Semaine de la santé mentale







OTTAWA, le 1er mai 2017 /CNW/ - L'honorable Kent Hehr, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale, ont publié aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Semaine de la santé mentale :

« Cette semaine, nous célébrons le 66e anniversaire de la Semaine de la santé mentale au Canada. Comme vous le savez sans doute, les blessures ne laissent pas toutes une cicatrice physique. Le processus de guérison de ces blessures invisibles causées par une maladie mentale est lent et difficile. C'est pourquoi nous encourageons tous les Canadiens à tenir des discussions franches les uns avec les autres au sujet de la santé mentale et à contribuer à la sensibilisation et à l'acceptation en vue de mettre un terme à la stigmatisation associée aux problèmes de santé mentale une fois pour toutes.

La Semaine de la santé mentale est très importante pour les vétérans et les membres des Forces armées canadiennes (FAC), non seulement pour ceux et celles qui souffrent de traumatismes liés au stress opérationnel, comme l'état de stress post-traumatique (ESPT), et d'autres problèmes de santé mentale, comme la dépression et l'anxiété, mais également pour les familles et les professionnels de la santé mentale qui les soutiennent. Nous devons garder la santé mentale au centre de nos priorités et faire la lumière sur les aspects moins bien compris des troubles de santé mentale.

Nous profitons également de cette occasion pour exprimer notre gratitude envers l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) pour tous les efforts déployés en vue de lancer cette conversation -- et l'entretenir -- dans l'ensemble du Canada. Les organisations comme l'ACSM et la promotion de la sensibilisation du public pendant la Semaine de la santé mentale offrent aux Canadiens des outils indispensables pour faire passer les questions de santé mentale de l'ombre à la lumière.

Le gouvernement du Canada offre une vaste gamme de services de santé mentale, de mesures de soutien et de renseignements à l'intention des vétérans, des membres des FAC et de leur famille, y compris l'accès à un service d'aide téléphonique (1-800-268-7708) 24 h sur 24, sept jours sur sept, pour parler à un professionnel de la santé mentale, discuter de leur situation et obtenir du counselling individuel.

Cette semaine, nous invitons tous les vétérans et les membres des FAC à prendre le temps de réfléchir à leur propre santé mentale, à faire le nécessaire pour optimiser leur bien?être et à s'ouvrir aux autres.

C'est maintenant le temps de PARLER HAUT ET FORT pour la santé mentale! »

SOURCE Anciens Combattants Canada

Communiqué envoyé le 1 mai 2017 à 09:00 et diffusé par :