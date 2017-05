Message de Leurs Excellences à l'occasion de la Semaine de la santé mentale







OTTAWA, le 1er mai 2017 /CNW/ - Depuis le début de notre mandat, nous avons fait de la santé mentale une priorité et avons saisi toutes les occasions de réduire les préjugés qui l'entourent. La Semaine de la santé mentale est le moment idéal pour en apprendre davantage sur cette cause importante.

Trop de Canadiennes et de Canadiens vivant avec des problèmes de santé mentale souffrent en silence alors que de nombreux services et programmes donnant des résultats sont disponibles. Les troubles mentaux nous affectent tous, de diverses façons, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous trouvons essentiel de contribuer à informer la population, particulièrement les jeunes, sur l'aide et les outils qui s'offrent à eux.

Cette année, avec le 150e anniversaire de la Confédération canadienne, nous avons une opportunité sans pareille de faire rayonner notre culture, notre histoire et l'immense talent qui est cultivé ici. Nous profiterons également de l'occasion afin de nous rassembler et de montrer ce que nous faisons pour encourager la santé mentale.

Cet automne, le samedi 9 septembre prochain, les Canadiennes et Canadiens sont conviés à participer à la Mascarade pour la santé mentale sur le domaine de Rideau Hall. L'évènement consistera en une foire informative et interactive qui se clôturera par un concert. Alors, inscrivez la date à votre calendrier et rejoignez-nous pour une soirée hors de l'ordinaire!

David et Sharon Johnston

Cette année, la Semaine de la santé mentale a lieu du 1 au 7 mai 2017.

