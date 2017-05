Le navire militaire de ravitaillement de la classe Resolve passe à l'avant-dernière étape de construction







LÉVIS, QC, le 1er mai 2017 /CNW Telbec/ - Avec l'arrivée aujourd'hui du bloc d'hébergement, la construction du prochain navire pétrolier ravitailleur (AOR) de la Marine royale canadienne entre dans sa phase finale avant la livraison plus tard cette année.

Lors de la présentation de l'AOR de la classe Resolve au Working Group on Maritime Logistics and Replenishment-At-Sea de l'OTAN, à La Haye (Hollande), la semaine dernière, Spencer Fraser, Chef de la direction de Federal Fleet Services, a expliqué que la construction du module d'hébergement en Europe par les spécialistes de l'hébergement maritime Almaco, a assuré un transfert des technologie et des compétences à Chantier Davie pour de futurs programmes. Cela a également fait appel à une méthode d'assemblage de production moderne impliquant une fabrication modulaire hors site qui est maintenant utilisée dans la plupart des programmes modernes de construction navale, tels que le programme de porte-avions du Royaume-Uni.

« Alors que 85% de l'ensemble du projet a été complété au Canada, le 15 % que nous avons sous-traité en Finlande relevait d'un domaine où le Canada n'est plus à la fine pointe, c'est-à-dire l'aménagement de l'hébergement maritime. Grâce au partenariat avec Almaco, un transfert des technologies permettra le développement d'une nouvelle ligne de production chez Davie dédiée à la fabrication de modules d'hébergement pour de futurs programmes », a expliqué Fraser.

Alex Vicefield, Président de Chantier Davie, a ajouté : « Il ne s'agit pas seulement de nous permettre de respecter le calendrier accéléré pour offrir au Canada un navire de ravitaillement militaire de première nécessité. Il s'agit d'élaborer un nouvel ensemble de compétences qui n'existe pas actuellement dans l'industrie canadienne de la construction navale. Il s'agit également d'une démonstration parfaite de la manière dont les programmes de construction navale peuvent être livrés rapidement et à un coût nettement inférieur en construisant des sections de navires à différents endroits pour les assembler à un point central - chose que tous les programmes de construction navale au Canada devraient faire. Je suis très fier que nous fournissions un navire de ravitaillement auxiliaire militaire de classe mondiale, respectant toutes les spécifications, à une fraction du coût d'autres navires similaires et dans un délai aussi court. »

Vesa Lehtonen, l'ambassadeur de Finlande au Canada, a déclaré que : « Le partenariat entre Federal Fleet Services, Chantier Davie Canada et ALMACO de Finlande est un excellent exemple du potentiel des relations économiques entre la Finlande, le Québec et le Canada. La livraison de l'unité d'hébergement pour l'AOR de la classe Resolve du Canada est le premier pas vers une collaboration réussie. Dans l'ensemble, le secteur maritime offre de nombreuses opportunités pour le commerce et les investissements entre nos deux pays. »

La conversion de l'Asterix en AOR de la classe Resolve consiste à démanteler le navire moderne jusqu'à sa coque et son système de propulsion principal, et ensuite à reconstruire l'ensemble du navire selon les spécifications militaires. La conversion a été conçue et mise au point au Canada et elle intègre le meilleur de la technologie navale canadienne, comme un système de navigation intégrée et de pont tactique provenant d'OSI, à Vancouver, un système de ravitaillement en mer de type STREAM fourni par Hepburn Engineering, en Ontario, et un système complet de gestion de plate-forme intégrée de L3 Mapps, à Montréal.

Au cours des prochains jours, les travailleurs de Davie et Mammoet Canada commenceront les opérations de levage du bloc d'hébergement sur le MS Asterix.

