Prix en commémoration de l'affaire « personne » 2017 - Hommage aux Canadiennes et aux Canadiens qui font progresser l'égalité entre les sexes







La population canadienne a jusqu'au 3 juillet pour proposer des candidatures aux Prix du Gouverneur général en commémoration de l'affaire « personne »

OTTAWA, le 1er mai 2017 /CNW/ - Condition féminine Canada lance un appel de candidatures pour l'édition 2017 des Prix du Gouverneur général en commémoration de l'affaire « personne ». Chaque année, ces prix reconnaissent dans l'ensemble du pays, des personnes de tout âge qui ont contribué de manière exceptionnelle à la promotion de l'égalité entre les sexes au Canada.

Pour que l'égalité entre les sexes devienne une réalité, les femmes doivent pouvoir se prévaloir de certaines possibilités - possibilité de participer à la vie démocratique et publique, possibilité d'assurer leur sécurité économique et possibilité de vivre à l'abri de la violence. Bien que le gouvernement du Canada soit fermement résolu à atteindre l'égalité entre les sexes, la reconnaissance des réalisations de personnes qui en font la promotion est essentielle puisque leurs réussites peuvent en inspirer d'autres à faire une différence. Si nous voulons parvenir à l'égalité entre les sexes, un plus grand nombre de personnes - autant les femmes et les filles que les hommes et les garçons - doivent se joindre au mouvement.

Les récipiendaires de 2016 étaient Cecilia Benoit (Victoria, C.-B.), Anna-Louise Crago (prix jeunesse - Toronto, Ont.), Lucia Lorenzi (prix jeunesse - Port Coquitlam, C.-B.), Pascale Navarro (Montréal, Qc), Norma Jean Profitt (Yarmouth, N.-É.) et Diane Redsky (Winnipeg, Man.). Ces femmes ont été sélectionnées en raison de leurs réussites, qui ont contribué à la mise en oeuvre de changements positifs au Canada et profité à toutes et à tous.

On accepte des candidatures toute l'année, mais la date limite pour les prix qui seront remis en 2017 a été fixée au 3 juillet. Pour trouver de l'inspiration, rendez-vous sur le site Web de Condition féminine Canada où vous aurez accès à des renseignements sur les lauréates antérieurs, à des vidéos ainsi qu'à la trousse de mise en candidature .

