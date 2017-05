Journée internationale des travailleuses et des travailleurs - Le taux général du salaire minimum sera de 11,25 $ à compter d'aujourd'hui







QUÉBEC, le 1er mai 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec souligne la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs et rappelle qu'à compter d'aujourd'hui, le taux général du salaire minimum sera de 11,25 $ l'heure, ce qui correspond à une hausse de 0,50 $.

La députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Mme Dominique Vien, a fait cette annonce aujourd'hui. Elle a également rappelé que le salaire minimum atteindra, en 2020, un ratio équivalant à 50 % du salaire horaire moyen, sans l'excéder. Il s'agit de la première hausse progressive dans l'histoire du Québec.

Citation :

« C'est avec plaisir que nous soulignons aujourd'hui la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, qui coïncide avec l'entrée en vigueur de la hausse du salaire minimum la plus élevée depuis 2010. Cette hausse à 11,25 $ l'heure permettra l'augmentation directe du pouvoir d'achat de plus de 350 600 salariés, dont 202 700 femmes, et le respect de la capacité de payer des entreprises québécoises. »

Dominique Vien, députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Faits saillants :

À compter du 1 er mai, le taux du salaire minimum payable aux salariés au pourboire passera à 9,45 $ l'heure (+ 0,25 $).

mai, le taux du salaire minimum payable aux salariés au pourboire passera à 9,45 $ l'heure (+ 0,25 $). Le taux du salaire minimum des cueilleurs de framboises passe à 3,33 $ du kilogramme (+ 0,15 $) et celui des cueilleurs de fraises, à 0,89 $ du kilogramme (+ 0,04 $).

Le taux payable à certains salariés de l'industrie du vêtement est porté à 11,25 $.

Le salaire minimum sera haussé de façon progressive, de manière à correspondre, en 2020, à la moitié du salaire horaire moyen. Selon les prévisions actuelles, il atteindrait ainsi 12,45 $ en 2020.

La fixation du taux du salaire minimum continuera toutefois de faire l'objet de décisions annuelles, pour s'ajuster à l'évolution de l'économie québécoise.

De 2003 à 2017, le salaire minimum a augmenté de 54,1 %, ce qui correspond à une hausse supérieure à celle de l'inflation (24,8 %) et à celle du salaire horaire moyen (44,9 %).

