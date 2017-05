Déclaration de la ministre Joly sur le Mois du patrimoine asiatique







OTTAWA, le 1er mai 2017 /CNW/ - Chaque année en mai, les Canadiens et Canadiennes célèbrent le Mois du patrimoine asiatique en soulignant les réalisations remarquables des Canadiens d'origine asiatique.

À l'occasion du 150e anniversaire de la Confédération, nous célébrons la force que le Canada a tirée de la diversité de notre population tout au long de notre histoire. Ainsi, le thème du Mois du patrimoine asiatique de cette année est Célébrons les contributions des Canadiens d'origine asiatique.

Nous reconnaissons la contribution importante de ce groupe diversifié et culturellement riche au succès de notre pays. Qu'il s'agisse de Canadiens de l'est, du sud, de l'ouest ou du sud-est de l'Asie, ou encore du Moyen-Orient, les Canadiens d'origine asiatique ont participé à la croissance et à la prospérité de notre pays. Ils et elles ont influencé tous les aspects de la vie au Canada, des arts aux sciences en passant par le sport, les affaires et le gouvernement. Ils constituent un bel exemple de la façon dont la diversité nous renforce et nous enrichit.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et de ministre responsable du Multiculturalisme, j'invite les Canadiens de toutes les origines à participer aux nombreuses activités qui se dérouleront en mai pour célébrer le Mois du patrimoine asiatique.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez la page Canada.ca/mois-patrimoine-asiatique.

Restez branchés

Suivez-nous sur Twitter, YouTube, Facebook, Instagram et Flickr.

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 1 mai 2017 à 09:00 et diffusé par :