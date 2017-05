KPMG au Canada acquiert ToMont Solutions







L'acquisition vient enrichir la gamme de services de KPMG en gestion du rendement des entreprises

TORONTO, le 1er mai 2017 /CNW/ - KPMG au Canada a annoncé aujourd'hui l'acquisition de ToMont Solutions, une société-conseil de premier plan en solutions Oracle Enterprise Performance Management (EPM). Par cette transaction stratégique, le groupe Gestion financière de KPMG allie son expérience en transformation financière et en planification des ressources d'entreprise aux capacités de ToMont pour mieux servir ses clients.

Partenaires d'alliance depuis un certain temps, KPMG et ToMont ont déjà travaillé ensemble sur de nombreux mandats au cours des trois dernières années. Incorporée en octobre 2010, ToMont Solutions offre des services de consultation, d'infonuagique, de formation et de soutien. Ses employés entretiennent de solides relations avec SI Partners et les responsables de la gestion des produits chez Oracle.

« KPMG travaille déjà avec ToMont depuis un certain nombre d'années et les résultats ont été remarquables », explique Benjie Thomas, associé directeur canadien, Services-conseils, chez KPMG. « On observe chez nos clients une hausse de la demande pour des services de gestion du rendement de l'entreprise. Avec l'arrivée de ToMont, nous serons en mesure d'offrir la meilleure gamme de services au pays, nous en sommes convaincus. C'est pourquoi nous sommes ravis d'accueillir ToMont parmi nous, afin que nous puissions offrir à nos clients des solutions technologiques facilement adaptables en vue d'améliorer l'excellence opérationnelle et l'efficience. »

Comptant quelque 25 employés répartis entre Toronto, Montréal et Calgary, ToMont se spécialise dans la prestation de solutions Oracle Hyperion à des clients de divers secteurs, dont les services financiers, le secteur public, le commerce de détail et l'énergie. Les connaissances et les compétences de ce partenaire certifié d'Oracle contribueront à accroître les capacités de KPMG dans le domaine de la gestion du rendement des entreprises.

En plus d'accueillir les employés de ToMont, les Services-conseils de KPMG intégreront les cofondateurs de l'entreprise, Erik Woods et Michael Dennis, à titre d'associés, et leurs copropriétaires, Tom Carolan et Mathieu Bedard, respectivement à titre de vice-président et de premier directeur.

ToMont Solutions

ToMont Solutions est une société-conseil de premier plan en solutions Oracle EPM et OBIEE, qui se consacre exclusivement aux gammes d'applications Hyperion et OBIEE. ToMont aide des entreprises du marché intermédiaire et du Fortune 500 dans leurs projets de mise en oeuvre, de la conception à l'activation, et même après. L'entreprise est un partenaire Or d'Oracle, un leader d'EPM Cloud au Canada, un revendeur autorisé des solutions d'Oracle, et elle détient la certification Cloud d'Oracle.

KPMG au Canada

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils (kpmg.ca) et société canadienne à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet canadien membre de KPMG International Cooperative (« KPMG International »). Les cabinets membres de KPMG comptent 189?000 professionnels dans 152 pays.

Les cabinets indépendants membres du réseau KPMG sont affiliés à KPMG International, entité suisse. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel.

SOURCE KPMG LLP

Communiqué envoyé le 1 mai 2017 à 09:00 et diffusé par :