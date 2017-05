Les Producteurs de grains du Québec sont fiers de s'associer à la Fête du croissant







LONGUEUIL, QC, le 1er mai 2017 /CNW Telbec/ - Les Producteurs de grains du Québec sont fiers de s'associer à la 6e édition de la Fête du croissant. Dans le cadre de cet événement, qui aura lieu le samedi 6 mai, 90 artisans de partout au Québec offriront leurs croissants maison à 1 $ l'unité. Pour les Producteurs de grains du Québec, cette fête représente une occasion incontournable de souligner l'importance économique et culturelle de la production de céréales à l'échelle de la province.

De Montréal aux Îles-de-la-Madeleine, cette célébration conviviale rend hommage aux artisans viennois de chez nous et vise à remercier leur clientèle. Les 90 boutiques participantes produisent annuellement plus de 3,5 millions de croissants, soit l'équivalent de 200 tonnes de farine provenant le plus souvent possible de producteurs de grains locaux. Soulignons qu'en 2016, les producteurs québécois ont cultivé une superficie de près de 91 000 hectares de blé et ont récolté plus de 300 000 tonnes de cette céréale destinée à l'alimentation humaine et animale.

Des croissants préparés selon les règles de l'art

En plus d'être des passionnés, les artisans viennois invités à participer à la Fête du croissant doivent respecter des méthodes de productions strictes. Ainsi, chacun doit fabriquer entièrement ses croissants sur place, dans sa boutique, chaque jour. Le croissant doit être roulé à la main, conçu à partir d'une pâte levée feuilletée et fabriqué avec du beurre pur seulement.

Pour connaître les coordonnées des boutiques participantes, visitez le www.lafeteducroissant.com.

Au sujet de la Fête du croissant

La Fête du croissant est une célébration conviviale et gourmande qui rend hommage au savoir-faire des artisans et qui vise à remercier leur clientèle. Une fois l'an, quelques semaines après Pâques, plus de 75 pâtisseries et boulangeries artisanales à travers tout le Québec s'unissent pour offrir leurs croissants faits à la main, frais du matin, à seulement 1 $.

Producteurs de grains du Québec

Les Producteurs de grains du Québec représentent quelque 11 000 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils cultivent plus de 900 000 hectares de terre, pour un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard de dollars. Les producteurs québécois produisent et commercialisent principalement des grains de céréales (maïs, blé, orge, avoine) et d'oléagineux (soya, canola).

